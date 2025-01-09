Kasımpaşa-Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, bugün mü?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, bugün oynanacak mı gibi sorular gündemdeydi. Ali Koç'tan gelen 'Türkiye Kupası'na katılma kararı aldık' sözleri ardından karşılaşmaya dair detaylar gündemdeki yerini aldı. Son maçında Hatayspor'u 2-1 yenen takımda hedef kupa. Peki, ZTK Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?