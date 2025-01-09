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Haberler Galeri Kasımpaşa-Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, bugün mü?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:44

Kasımpaşa-Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, bugün mü?

Ziraat Türkiye Kupası B grubunda yer alan Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Grup maçlarının oynanmaya başladığı ligde heyecan dorukta. Ligde yer alıp almayacakları kesinleşmeyen sarı lacivertlilerden açıklama gelirken taraftarın gündeminde Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta soruları var. Futbolseverler ekran başında yerlerini alıyor. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa-Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, bugün mü?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, bugün oynanacak mı gibi sorular gündemdeydi. Ali Koç'tan gelen 'Türkiye Kupası'na katılma kararı aldık' sözleri ardından karşılaşmaya dair detaylar gündemdeki yerini aldı. Son maçında Hatayspor'u 2-1 yenen takımda hedef kupa. Peki, ZTK Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa-Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, bugün mü?

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B grubu karşılaşması Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 9 Ocak bugün saat 20.30'da oynanacak.

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Kasımpaşa-Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, bugün mü?

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverler ile buluşacak.

Kasımpaşa-Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, bugün mü?

FENERBAHÇE'DEN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe taraftarının beklediği basın açıklaması kararı duyuruldu. Sarı - lacivertlilerin başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararını açıkladı:

Ali Koç, "Türkiye Kupası'na katılma kararı aldık. U-19 ile değil. Hocamızın uygun göreceği kadroyla." dedi.

Kasımpaşa-Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, bugün mü?

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Yaman, Dağhan, Berat, Emirhan, Sarp, Sinan

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Samet, Yusuf, Levent, Bertuğ, Amrabat, Cengiz, Mert Hakan, Oğuz (Zeki), Cenk

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