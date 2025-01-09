Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
09:44
Kasımpaşa-Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda? Türkiye Kupası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, bugün mü?
Ziraat Türkiye Kupası B grubunda yer alan Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Grup maçlarının oynanmaya başladığı ligde heyecan dorukta. Ligde yer alıp almayacakları kesinleşmeyen sarı lacivertlilerden açıklama gelirken taraftarın gündeminde Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta soruları var. Futbolseverler ekran başında yerlerini alıyor. Peki, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...