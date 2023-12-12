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Haberler Galeri Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu Galatasaray maçı ilk 11'ler ve puan durumu
Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 16:43

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu Galatasaray maçı ilk 11'ler ve puan durumu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. Haftada Kopenhag deplasmanına çıkıyor. İlk maçta 2-2 berabere kalan iki takım da son 16 mücadelesi veriyor. Sarı kırmızılılar galibiyet alması halinde tur atlamanın kapılarını açacak. Maçta en çok Okan Buruk'un ilk 11'i merak ediliyor. Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuyla ekran başında yerler alındı. Peki; Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve maçın canlı yayın kanalı ve saati…

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu Galatasaray maçı ilk 11’ler ve puan durumu

Kopenhag Galatasaray maçı canlı izle Exxen ve TV8,5 üzerinden araştırılıyor. Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Aslanlar, Süper Lig ve Avrupa sahasında iddiasını sürdürüyor. Galatasaray UEFA maçı bugün ekranlara gelecek. Grubun ilk maçında Danimarkalı ekip karşısında gol kaydeden Sacha Boey ve Tete ile birlikte Icardi, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu son dönemde en aktif isimler arasında yer alıyor. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel ilk 11'ler...

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu Galatasaray maçı ilk 11’ler ve puan durumu

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftada oynanacak Kopenhag Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

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Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu Galatasaray maçı ilk 11’ler ve puan durumu

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu Galatasaray maçı ilk 11’ler ve puan durumu

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN TABLOSU

1- Bayern Münih: 13 Puan

2- FC Kopenhag: 5 Puan

3- Galatasaray: 5 Puan

4- Manchester United: 4 Puan

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu Galatasaray maçı ilk 11’ler ve puan durumu

MUHTEMEL 11'LER

Kopenhag: Kamil Grabara, Elias Jelert, Denis Vavro, Kevin Diks, Nicolai Boilesen, Lukas Lerager, Rasmus Falk Jensen, Diogo Gonçalves, Roony Bardghji, Viktor Claesson, Mohamed Elyounoussi.

Galatasaray: Néstor Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Sérgio Oliveira, Lucas Torreira, Tetê, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.

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