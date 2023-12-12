Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 16:43

Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu Galatasaray maçı ilk 11'ler ve puan durumu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. Haftada Kopenhag deplasmanına çıkıyor. İlk maçta 2-2 berabere kalan iki takım da son 16 mücadelesi veriyor. Sarı kırmızılılar galibiyet alması halinde tur atlamanın kapılarını açacak. Maçta en çok Okan Buruk'un ilk 11'i merak ediliyor. Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuyla ekran başında yerler alındı. Peki; Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve maçın canlı yayın kanalı ve saati…