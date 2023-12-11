Giriş Tarihi: 11.12.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 12:00

Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu son dakika yanıt arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son grup maçları yarın başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Daniele Orsato'nun yöneteceği maç, Parken Stadı'nda oynanacak. Davinson Sanchez'in kadroya dönmesi durumunda sarı kırmızılı ekip maça tam kadro çıkacak. Rakipteyse 3 sakat bulunuyor. Bu noktada sporseverler, Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorusuna yanıt aramakta. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 maçta 5 maç toplayan Galatasaray, 3'üncü sırada yer alıyor. Gruptan çıkmak için Kopenhag'ı yenmek zorunda. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, konu hakkında detaylar