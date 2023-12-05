Luton Town Arsenal maçı canlı izle! İngiltere Premier Lig Luton Town Arsenal maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Luton town Arsenal maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorusu İngiltere Premier Lig fanları tarafından aratılmakta. 15. hafta mücadelesinde iki köklü takım karşı karşıya gelecek. Rob Edwards önderliğinde Luton town, küme düşmemek için oynuyor. Peki, Luton town Arsenal maçı hangi kanalda? İşte detaylar