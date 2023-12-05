Luton Town Arsenal maçı canlı izle! İngiltere Premier Lig Luton Town Arsenal maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Luton town Arsenal maçı canlı izle aratması vatandaşlar tarafından yapılmakta. Kenilworth Road'da oynanacak maçı Samuel Barrott yönetecek. İngiltere Premier Lig 15. Hafta mücadelesinde henüz 2 galibiyet alabilen Luton town düşme potasından uzaklaşmaya çalışacakken, Arsenal zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Bu noktada Luton town Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Peki, Luton town Arsenal maçı hangi kanalda? İşte İngiltere Premier Lig Luton town Arsenal canlı yayın bilgileri