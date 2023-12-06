Manchester United Chelsea maçı canlı izle: Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United Chelsea maçı canlı izle araştırması yapılıyor. İngiltere Premier Lig 15'inci hafta, dün oynanan maçlarla birlikte başladı. Ligde bekleneni veremeyen iki takım, bu akşam karşı karşıya gelecek. Bu noktada mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler, "Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt aramakta. Old Trafford maça ev sahipliği yapacakken, düdüğü Chris Kavanagh çalacak. Peki, Manchester United Chelsea maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Manchester United Chelsea maçı canlı izle