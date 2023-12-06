Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Manchester United Chelsea maçı canlı izle: Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 11:48

Manchester United Chelsea maçı canlı izle: Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United Chelsea maçı canlı izle araştırması yapılıyor. İngiltere Premier Lig 15'inci hafta, dün oynanan maçlarla birlikte başladı. Ligde bekleneni veremeyen iki takım, bu akşam karşı karşıya gelecek. Bu noktada mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler, "Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt aramakta. Old Trafford maça ev sahipliği yapacakken, düdüğü Chris Kavanagh çalacak. Peki, Manchester United Chelsea maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Manchester United Chelsea maçı canlı izle

Manchester United Chelsea maçı canlı izle: Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United Chelsea maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Sporseverler hafta içi İngiltere Premier Lig maçlarını takip ederken, birbirinden heyecanlı maçlar ekrana geliyor. İşte, Manchester United Chelsea maçı canlı izle ekranı

Manchester United Chelsea maçı canlı izle: Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Ligi 15'inci hafta Manchester United Chelsea maçı 6 Aralık 2023 saat 23.15'te oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Manchester United Chelsea maçı canlı izle: Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Chelsea maçı Bein Sports ve Tod Tv ekranlarında canlı yayımlanacak.

Manchester United Chelsea maçı canlı izle: Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Man Utd XI: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Reguilon; Amrabat, Mainoo; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund

Chelsea XI: Sanchez; James, Disasi, Silva, Colwill; Fernandez, Caicedo; Sterling, Palmer, Mudryk; Jackson

Manchester United Chelsea maçı canlı izle: Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

https://www.todtv.com.tr/

SON DAKİKA