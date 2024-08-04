Mete Gazoz ne zaman yarışacak, saat kaçta? Olimpiyat 2024 Bireyselde Son 16 turu! Mete Gazoz maçı canlı izle HD

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI PROGRAMI - 4 AĞUSTOS 2024
4 Ağustos Pazar günü Türkiye'nin olimpiyat programı şöyle:
10.00: Türkiye - İtalya C Grubu karşılaşması | Voleybol
10.30: Sena Can - Kadınlar skeet eleme | Atıcılık
10.30: Mete Gazoz - Erkekler bireysel | Okçuluk
11.22: Ulaş Berkim Tümer - Erkekler bireysel müsabakaları
12.16: Esra Yıldız Kahraman - Jucielen Romeu (Brezilya) | Boks
13.05: Yiğit Yalçın Çıtak - Ilca 7 - 7 ve 8'inci yarış | Yelken
13.05: Alican Kaynar - Beste Kaynakcı - Nacra 17 karışık takım 4-6'ncı yarış | Yelken
13.33: Derin Atakan - Kadınlar formula kite 1-4 yarış | Yelken
15.35: Ecem Güzel - Ilca 7 ve 8'inci yarış | Yelken
16.00: Adem Asil - Erkekler finali | Jimnastik
16.30: Sena Can (yükselme) - Kadınlar skeet final | Atıcılık
17.34: Hatice Akbaş - Aeji Im (Güney Kore) - Kadınlar 54 kilo yarı final | Boks
18.05: Deniz Çınar - Lara Nalbantoğlu - 470 karışık takım 5'inci ve 6'ncı yarış | Yelken
Saat 19.37: Kuzey Tunçelli - Erkekler 1500 metre serbest stil final | Yüzme
Saat 20.55: Buse Savaşkan - Kadınlar yüksek atlama final | Atletizm