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Haberler Galeri Mete Gazoz ne zaman yarışacak, saat kaçta? Olimpiyat 2024 Bireyselde Son 16 turu! Mete Gazoz maçı canlı izle HD
Giriş Tarihi: 04.08.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 10:05

Mete Gazoz ne zaman yarışacak, saat kaçta? Olimpiyat 2024 Bireyselde Son 16 turu! Mete Gazoz maçı canlı izle HD

Olimpiyat Oyunları devam ediyor. Türk sporcular yakın mercek altında. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz Olimpiyat 2024 son 16 turunda. Fransa'dan Thomas Chirault ile karşılaşacak milli okçumuz için araştırmalar hız kazandı. Takım mücadelesindeki bronz madalya ardından bireyselde devam eden Mete Gazoz ne zaman yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. İşte, Mete Gazoz maçı canlı izle TRT Spor Yıldız ekranı...

Mete Gazoz ne zaman yarışacak, saat kaçta? Olimpiyat 2024 Bireyselde Son 16 turu! Mete Gazoz maçı canlı izle HD

Mete Gazoz Olimpiyat 2024 maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Erkekler Bireysel Okçuluk branşında mücadele eden son Olimpiyat şampiyonumuz Fransız okçu ile karşılaşacak. Altın madalya yolunda ilerleyen Gazoz'un maçları takip ediliyor. Peki; Mete Gazoz ne zaman yarışacak, saat kaçta? İşte, TRT Spor Yıldız canlı izle HD, kesintisiz...

Mete Gazoz ne zaman yarışacak, saat kaçta? Olimpiyat 2024 Bireyselde Son 16 turu! Mete Gazoz maçı canlı izle HD

METE GAZOZ NE ZAMAN YARIŞACAK, SAAT KAÇTA?

Avrupa, Dünya ve Olimipiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz erkekler bireysel son 16 eleme turunda Fransız rakibi Thomas Chirault ile karşılaşacak.

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Mete Gazoz ne zaman yarışacak, saat kaçta? Olimpiyat 2024 Bireyselde Son 16 turu! Mete Gazoz maçı canlı izle HD

Mete Gazoz'un maçı 4 Ağustos günü saat 10.30'da başlayacak.

Mücadelenin TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilmesi bekleniyor.

Mete Gazoz ne zaman yarışacak, saat kaçta? Olimpiyat 2024 Bireyselde Son 16 turu! Mete Gazoz maçı canlı izle HD

METE GAZOZ MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

Mete Gazoz ne zaman yarışacak, saat kaçta? Olimpiyat 2024 Bireyselde Son 16 turu! Mete Gazoz maçı canlı izle HD

PARİS 2024 OLİMPİYAT OYUNLARI PROGRAMI - 4 AĞUSTOS 2024

4 Ağustos Pazar günü Türkiye'nin olimpiyat programı şöyle:

10.00: Türkiye - İtalya C Grubu karşılaşması | Voleybol

10.30: Sena Can - Kadınlar skeet eleme | Atıcılık

10.30: Mete Gazoz - Erkekler bireysel | Okçuluk

11.22: Ulaş Berkim Tümer - Erkekler bireysel müsabakaları

12.16: Esra Yıldız Kahraman - Jucielen Romeu (Brezilya) | Boks

13.05: Yiğit Yalçın Çıtak - Ilca 7 - 7 ve 8'inci yarış | Yelken

13.05: Alican Kaynar - Beste Kaynakcı - Nacra 17 karışık takım 4-6'ncı yarış | Yelken

13.33: Derin Atakan - Kadınlar formula kite 1-4 yarış | Yelken

15.35: Ecem Güzel - Ilca 7 ve 8'inci yarış | Yelken

16.00: Adem Asil - Erkekler finali | Jimnastik

16.30: Sena Can (yükselme) - Kadınlar skeet final | Atıcılık

17.34: Hatice Akbaş - Aeji Im (Güney Kore) - Kadınlar 54 kilo yarı final | Boks

18.05: Deniz Çınar - Lara Nalbantoğlu - 470 karışık takım 5'inci ve 6'ncı yarış | Yelken

Saat 19.37: Kuzey Tunçelli - Erkekler 1500 metre serbest stil final | Yüzme

Saat 20.55: Buse Savaşkan - Kadınlar yüksek atlama final | Atletizm

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