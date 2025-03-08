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Giriş Tarihi: 08.03.2025 23:26 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:26

MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi!

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile zorlu bir play-off mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Bu önemli karşılaşma, iki ayaklı olarak oynanacak ve ilk maç İstanbul'da gerçekleştirilecek. Rövanş ise Macaristan'da yapılacak. Türkiye, evinde alacağı galibiyetle rövanş için avantajlı bir konuma gelmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise bu kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi!

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi'nde play-off biletini alarak Macaristan'a karşı tarihi bir maça çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak bu kritik karşılaşmada millilerimiz, taraftar desteğiyle galibiyet alarak A Ligi'ne yükselme hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki takım, Macaristan'ı yenerek Türk futbolunu Avrupa'nın zirvesine taşımayı hedefliyor. Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, tüm detaylar.

MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi!

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

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MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi!

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi!

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçların hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.

Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi!

MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.