Giriş Tarihi: 08.03.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
23:26
MİLLİ MAÇ BAŞLIYOR! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç takvimi!
A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile zorlu bir play-off mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Bu önemli karşılaşma, iki ayaklı olarak oynanacak ve ilk maç İstanbul'da gerçekleştirilecek. Rövanş ise Macaristan'da yapılacak. Türkiye, evinde alacağı galibiyetle rövanş için avantajlı bir konuma gelmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise bu kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?