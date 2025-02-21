Giriş Tarihi: 21.02.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
09:11
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: 2025 Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Macaristan milli maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmanın ilk ayağı, İstanbul'daki Rams Park'ta, rövanşı ise Macaristan'da gerçekleşecek. İlk turda Ay-yıldızlı ekibin ev sahibi olarak alacağı sonuç, rövanş maçı için belirleyici bir faktör olacak. Peki; Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, A Milli Takım milli maç takvimi ve tüm detaylar.