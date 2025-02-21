Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: 2025 Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:11

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: 2025 Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Macaristan milli maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmanın ilk ayağı, İstanbul'daki Rams Park'ta, rövanşı ise Macaristan'da gerçekleşecek. İlk turda Ay-yıldızlı ekibin ev sahibi olarak alacağı sonuç, rövanş maçı için belirleyici bir faktör olacak. Peki; Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, A Milli Takım milli maç takvimi ve tüm detaylar.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: 2025 Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekibimiz, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için büyük bir fırsat yakaladı. Peki; Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şte, A Milli Takım fikstür ve tüm detaylar.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: 2025 Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-MACARİSTAN ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: 2025 Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Milli maçların henüz yayın kanalı belli olmadı. Ancak Türkiye - Macaristan maçının TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: 2025 Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE İLE MACARİSTAN 15 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan ile tarihinde 15 kez karşılaştı.

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi.

Türkiye ile Macaristan arasındaki son maç 22 Mart 2024'te Budapeşte'de oynandı. Hazırlık karşılaşmasını Macarlar 48. dakikada Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: 2025 Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PLAY-OFF ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK!
Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Macaristan'ın eşleşmede tur atlayan taraf olması halinde A Ligi'nde yolunda Uluslar Ligi'ne devam edecek. A Milli Takımımızın 2 maç sonunda üstün olması durumunda Türkiye B Ligi'nde A Ligi'ne yükselirken Macaristan B Ligi'nde mücadelesini sürdürecek.

SON DAKİKA