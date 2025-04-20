Giriş Tarihi: 20.04.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
14:40
Milli maçlar ne zaman? Türkiye A Milli Takım maç takvimi belli oldu! ilk mücadele ABD - Türkiye arasında
FIFA Dünya Kupası Elemeleri maç takvimi belli oldu. A Milli Takım, Dünya Kupası eleme maçlarında E grubunda mücadele edecek. Sporseverlerin yakından takip ettiği karşılaşamalar için geri sayım başlarken, TFF hazırlık maçı için açıklama yaptı. Türkiye ilk müadelesini ABD karşısınmda verecek. Peki, Milli takım maçları ne zaman başlıyor, nerede oynanacak? İşte, Milli takım maç takvimi ve detaylar...