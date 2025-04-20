Milli maçlar ne zaman? Türkiye A Milli Takım maç takvimi belli oldu! ilk mücadele ABD - Türkiye arasında

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için heyecan dorukta. Türkiye, ilk maçını ABD ile yapacak. İki aşamalı oynanacak hazırlık maçında ikinci karşılaşma ise Meksika karşısında oynanacak. Peki, Milli takım maçları ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak? İşte, ABD - Türkiye hazırlık maçı bilgileri...