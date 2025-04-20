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Giriş Tarihi: 20.04.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 14:40

Milli maçlar ne zaman? Türkiye A Milli Takım maç takvimi belli oldu! ilk mücadele ABD - Türkiye arasında

FIFA Dünya Kupası Elemeleri maç takvimi belli oldu. A Milli Takım, Dünya Kupası eleme maçlarında E grubunda mücadele edecek. Sporseverlerin yakından takip ettiği karşılaşamalar için geri sayım başlarken, TFF hazırlık maçı için açıklama yaptı. Türkiye ilk müadelesini ABD karşısınmda verecek. Peki, Milli takım maçları ne zaman başlıyor, nerede oynanacak? İşte, Milli takım maç takvimi ve detaylar...

Milli maçlar ne zaman? Türkiye A Milli Takım maç takvimi belli oldu! ilk mücadele ABD - Türkiye arasında

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için heyecan dorukta. Türkiye, ilk maçını ABD ile yapacak. İki aşamalı oynanacak hazırlık maçında ikinci karşılaşma ise Meksika karşısında oynanacak. Peki, Milli takım maçları ne zaman, hangi tarihte ve nerede oynanacak? İşte, ABD - Türkiye hazırlık maçı bilgileri...

Milli maçlar ne zaman? Türkiye A Milli Takım maç takvimi belli oldu! ilk mücadele ABD - Türkiye arasında

ABD - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

ABD - Türkiye arasında gerçekleşecek olan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlık maçı 7 Haziran 2025 Cumartesi günü saat TSİ 22:40'ta başlayacak. Mücadele Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

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Milli maçlar ne zaman? Türkiye A Milli Takım maç takvimi belli oldu! ilk mücadele ABD - Türkiye arasında

A Milliler 10 Haziran tarihinde Meksika ile Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda TSİ 03.30'da karşılaşacak.

Milli maçlar ne zaman? Türkiye A Milli Takım maç takvimi belli oldu! ilk mücadele ABD - Türkiye arasında

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:

  • 4 Eylül: Gürcistan - Türkiye
  • 7 Eylül: Türkiye - İspanya
  • 11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
  • 14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
  • 15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
  • 18 Kasım: İspanya - Türkiye
Milli maçlar ne zaman? Türkiye A Milli Takım maç takvimi belli oldu! ilk mücadele ABD - Türkiye arasında

DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın yer aldığı E grubu maçları eylül ayında başlayacak. Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya'nın bulunduğu E grubu fikstürü şöyle:

  • 4 Eylül / 19:00 Gürcistan - Türkiye
  • 4 Eylül / 21:45 Bulgaristan - İspanya
  • 7 Eylül / 16:00 Gürcistan - Bulgaristan
  • 7 Eylül / 21:45 Türkiye - İspanya
  • 11 Ekim / Bulgaristan - Türkiye
  • 11 Ekim / 21:45 İspanya - Gürcistan
  • 14 Ekim / 21:45 Türkiye - Gürcistan
  • 14 Ekim / 21:45 İspanya - Bulgaristan
  • 15 Ekim / 20:00 Gürcistan - İspanya
  • 15 Ekim / 20:00 Türkiye - Bulgaristan
  • 18 Ekim / 22:45 İspanya - Türkiye
  • 18 Ekim / 22:45 Bulgaristan - Gürcistan