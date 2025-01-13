MİLLİ MAÇ PROGRAMI (FİKSTÜR) 2025: A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play off maçı ne zaman, hangi kanalda?

A Milli Takım maç programı futbolseverlerin ilgi odağı haline geldi. UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Ligi'ne yükselmek için kritik bir mücadele verecek Milliler için heyecan dorukta. Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği mücadele 2025 yılı ile birlikte beklenmeye başladı. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, milli maç takvimi (fikstür)...