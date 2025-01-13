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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ PROGRAMI (FİKSTÜR) 2025: A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play off maçı ne zaman, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:49

MİLLİ MAÇ PROGRAMI (FİKSTÜR) 2025: A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play off maçı ne zaman, hangi kanalda?

A Milli Takım A Ligi yükselme mücadelesinde UEFA Uluslar Ligi kurası ardından rakibini öğrendi. Play-off eşleşmelerine göre Türkiye, Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede geri sayım başlarken Milliler grup liderliğini kaptırdığı son adımın ardından toparlanarak ligde kalmak istiyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, milli maç takvimi 2025...

MİLLİ MAÇ PROGRAMI FİKSTÜR 2025: A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play off maçı ne zaman, hangi kanalda?

A Milli Takım maç programı futbolseverlerin ilgi odağı haline geldi. UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Ligi'ne yükselmek için kritik bir mücadele verecek Milliler için heyecan dorukta. Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği mücadele 2025 yılı ile birlikte beklenmeye başladı. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, milli maç takvimi (fikstür)...

MİLLİ MAÇ PROGRAMI FİKSTÜR 2025: A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play off maçı ne zaman, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM PLAY-OFF MÜCADELESİ VERECEK!

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Takım Galler, İzlanda, Karadağ gibi ülkelerle karşılaştı.

Grup liderliğine Karadağ karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet sonrası veda eden Milliler aldığı mağlubiyet sonrası Galler'in arkasına düştü ve A ligine doğrudan yükselme ihtimalini play-offlara bıraktı.

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MİLLİ MAÇ PROGRAMI FİKSTÜR 2025: A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play off maçı ne zaman, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM MACARİSTAN İLE EŞLEŞTİ!

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Eşleşmeleri

C/D Play-Off Eşleşmeleri

Cebelitarık - Letonya

Malta – Lüksemburg

B/C Play-Off Eşleşmeleri

Kosova –İzlanda

Bulgaristan - İrlanda

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya – Slovenya

A/B Play-Off Eşleşmeleri

Türkiye - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

MİLLİ MAÇ PROGRAMI FİKSTÜR 2025: A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play off maçı ne zaman, hangi kanalda?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Milli maç takvimi belli oldu. Türkye Macaristan play-off maçı 20 Mart tarihinde oynanacak.

Rövanş ise 23 Mart günü gerçekleşecek.

Her iki karşılaşmanın da TSİ 20.00'de başlaması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ PROGRAMI FİKSTÜR 2025: A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play off maçı ne zaman, hangi kanalda?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçların henüz yayın kanalı belli olmadı.

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