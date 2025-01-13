Giriş Tarihi: 13.01.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
14:49
MİLLİ MAÇ PROGRAMI (FİKSTÜR) 2025: A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play off maçı ne zaman, hangi kanalda?
A Milli Takım A Ligi yükselme mücadelesinde UEFA Uluslar Ligi kurası ardından rakibini öğrendi. Play-off eşleşmelerine göre Türkiye, Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelede geri sayım başlarken Milliler grup liderliğini kaptırdığı son adımın ardından toparlanarak ligde kalmak istiyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, milli maç takvimi 2025...