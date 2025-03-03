Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
06:13
Milli maç tarihi ve saati! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!
A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile zorlu bir play-off karşılaşmasına çıkmak üzere. İki ayaklı bu kritik mücadelede, ilk maç İstanbul'da oynanacak, rövanş ise Macaristan'da yapılacak. Türkiye, evinde kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise bu heyecan dolu maçın tarihini, saatini ve yayın kanalını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maç programı ve tüm önemli detaylar…