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Haberler Galeri Milli maç tarihi ve saati! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:13 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 06:13

Milli maç tarihi ve saati! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile zorlu bir play-off karşılaşmasına çıkmak üzere. İki ayaklı bu kritik mücadelede, ilk maç İstanbul'da oynanacak, rövanş ise Macaristan'da yapılacak. Türkiye, evinde kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise bu heyecan dolu maçın tarihini, saatini ve yayın kanalını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi maç programı ve tüm önemli detaylar…

Milli maç tarihi ve saati! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!

Uluslar B Ligi'nde play-off bileti alarak büyük bir fırsat yakalayan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan karşısında tarihi bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak kritik karşılaşmada milliler, taraftar desteğiyle sahaya çıkarak avantajlı bir skor elde etmek ve A Ligi'ne yükselme hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ekip, güçlü rakibini mağlup ederek Türk futbolunu Avrupa'nın en prestijli seviyesine taşımayı amaçlıyor. Futbolseverler ise bu heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki; Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli maç tarihi ve saati! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

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Milli maç tarihi ve saati! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

Milli maç tarihi ve saati! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçların hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı.

Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

Milli maç tarihi ve saati! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!

MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.