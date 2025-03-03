Milli maç tarihi ve saati! Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milli maç takvimi!

Uluslar B Ligi'nde play-off bileti alarak büyük bir fırsat yakalayan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan karşısında tarihi bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak kritik karşılaşmada milliler, taraftar desteğiyle sahaya çıkarak avantajlı bir skor elde etmek ve A Ligi'ne yükselme hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ekip, güçlü rakibini mağlup ederek Türk futbolunu Avrupa'nın en prestijli seviyesine taşımayı amaçlıyor. Futbolseverler ise bu heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki; Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?