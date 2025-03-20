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Haberler Galeri NBA GÜNCEL PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ: Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu hafta hangi maçlar var?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:59 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:59

NBA GÜNCEL PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ: Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu hafta hangi maçlar var?

Basketbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Doğu ve Batı Konferansı'nda kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. 2025 sezonunda 30 takım, şampiyonluk yolunda ter dökerken, maç sonuçları ve puan durumu büyük ilgi görüyor. Taraftarlar, sadece sonuçları değil, maçların canlı yayın detayları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, NBA güncel puan durumu ve fikstürü...

NBA GÜNCEL PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ: Amerikan Basketbol Ligi’nde NBA bu hafta hangi maçlar var?

NBA'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor! 2025 sezonunda her takım, tam 82 maçlık zorlu bir maratonda sahada ter dökerken, yıldız oyuncuların nefes kesen performansları, son saniye basketleri ve kıyasıya rekabetle dolu maçlar, basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Peki, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, NBA güncel puan durumu ve fikstürü...

NBA GÜNCEL PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ: Amerikan Basketbol Ligi’nde NBA bu hafta hangi maçlar var?

NBA MAÇ PROGRAMI
19 Mart 2025 Çarşamba
02:00 Hornets - Hawks
02:30 Celtics - Nets
05:00 Warriors - Bucks
05:30 Clippers - Cavaliers

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NBA GÜNCEL PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ: Amerikan Basketbol Ligi’nde NBA bu hafta hangi maçlar var?

20 Mart 2025 Perşembe
02:00 Pacers - Mavericks
02:00 Magic - Rokets
02:30 Heat - Pistons
03:00 Spurs - Knicks
03:00 Thunder - 76ers
03:00 Timberwolves - Pelicans
04:00 Jazz - Wizards
05:00 Suns - Bulls
05:00 Trail Blazers - Grizzlies
05:00 Kings - Cavaliers
05:00 Lakers - Nuggets

NBA GÜNCEL PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ: Amerikan Basketbol Ligi’nde NBA bu hafta hangi maçlar var?

NBA MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
NBA maçları, S Sport, S Sport Plus ve NBA TV üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşuyor.

NBA GÜNCEL PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ: Amerikan Basketbol Ligi’nde NBA bu hafta hangi maçlar var?

NBA PUAN TABLOSU
Doğu Konferansı
Cleveland Cavaliers 83.6%
Boston Celtics 72.1%
New York Knicks 64.2%
Milwaukee Bucks 56.7%
Indiana Pacers 56.7%
Detroit Pistons 55.1%
Atlanta Hawks 47.1%
Orlando Magic 46.4%
Chicago Bulls 42.6%
Miami Heat 42.6%
Toronto Raptors 34.8%
Brooklyn Nets 33.8%
Philadelphia 76ers 33.8%
Charlotte Hornets 25.4%
Washington Wizards 22.4%