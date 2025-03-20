NBA GÜNCEL PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ: Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu hafta hangi maçlar var?

NBA'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor! 2025 sezonunda her takım, tam 82 maçlık zorlu bir maratonda sahada ter dökerken, yıldız oyuncuların nefes kesen performansları, son saniye basketleri ve kıyasıya rekabetle dolu maçlar, basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Peki, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, NBA güncel puan durumu ve fikstürü...