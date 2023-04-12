NTV ve Star TV canlı izle! Hazırlık karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı NTV ve Star TV canlı yayın izle kesintisiz

TEKNİK ADAM SİMEONE ÇAĞRIDA BULUNDU!

Atletico Madrid'in teknik direktörü Arjantinli Diego Simeone, Beşiktaş maçı için taraftarları tribüne davet etti:

"Sadece Almeria'ya karşı oynayacağımız maçı düşünüyorum. Ama öncesinde Türkiye'de birçok insana yardımcı olacak bir maçımız var. İnsanların desteğine ihtiyacımız var. Sonuna kadar zorlamaya devam edin, gaza basın ve ne olursa olsun gelin. Kader bizi hak ettiğimiz yere götürecektir"