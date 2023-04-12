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Haberler Galeri NTV ve Star TV canlı izle! Hazırlık karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı NTV ve Star TV canlı yayın izle kesintisiz
Giriş Tarihi: 12.04.2023 17:25 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 17:25

NTV ve Star TV canlı izle! Hazırlık karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı NTV ve Star TV canlı yayın izle kesintisiz

NTV ve Star TV canlı izle ekranı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Beşiktaş, İspanya'nın dev kulübü Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Dostluk maçının gelirleri asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için kullanılacak. Hazırlık karşılaşması için geri sayım devam ederken NTV ve Star TV canlı yayın izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Vodafone Arena'da oynanacak olan Beşiktaş Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. İşte 12 Nisan 2023 NTV ve Star TV canlı izle ekranı ile hazırlık karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı canlı yayın izle!

NTV ve Star TV canlı izle! Hazırlık karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı NTV ve Star TV canlı yayın izle kesintisiz

NTV ve Star TV canlı izle ekranı bugün oynanacak olan Beşiktaş Atletico Madrid maçı sebebiyle araştırılıyor. Gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan Beşiktaş Atletico Madrid maçı, saat 20.00'de NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, NTV ve Star TV canlı yayın izle ekranı ile hazırlık karşılaşmasını naklen ve şifresiz olarak takip edilebilecek. Aşağıdaki linkler aracılığıyla hazırlık karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçını NTV ve Star TV canlı izle ekranı üzerinden takip edebilirsiniz.

NTV ve Star TV canlı izle! Hazırlık karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı NTV ve Star TV canlı yayın izle kesintisiz

BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

11 ilde yıkıcı etkilere neden olan felaketin ardından birçok üllkeden yardım eli uzandı. Ülkemizde de spor camiası bir araya gelerek gelirleri bağışlanmak üzere hazırlık maçları planlıyor.

Bu amaç doğrultusunda Beşiktaş, dostluk maçında İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Atletico Madrid maçı, 12 Nisan 2023 Çarşamba akşamı (bugün) saat 20.00'de başlayacak ve Vodafone Park'ta oynanacak.

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NTV ve Star TV canlı izle! Hazırlık karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı NTV ve Star TV canlı yayın izle kesintisiz

BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş Atletico Madrid canlı izle ekranı şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşma NTV ve Star'ın ortak yayını ile ekranlara gelecek.

İzlemek için:

https://www.ntv.com.tr/canli-yayin/ntv

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

NTV ve Star TV canlı izle! Hazırlık karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı NTV ve Star TV canlı yayın izle kesintisiz

TEKNİK ADAM SİMEONE ÇAĞRIDA BULUNDU!

Atletico Madrid'in teknik direktörü Arjantinli Diego Simeone, Beşiktaş maçı için taraftarları tribüne davet etti:

"Sadece Almeria'ya karşı oynayacağımız maçı düşünüyorum. Ama öncesinde Türkiye'de birçok insana yardımcı olacak bir maçımız var. İnsanların desteğine ihtiyacımız var. Sonuna kadar zorlamaya devam edin, gaza basın ve ne olursa olsun gelin. Kader bizi hak ettiğimiz yere götürecektir"

NTV ve Star TV canlı izle! Hazırlık karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı NTV ve Star TV canlı yayın izle kesintisiz

BEŞİKTAŞ'TAN DEV ÇAĞRI!

120 yıllık iki çınar, Beşiktaş ve Atlético Madrid depremzedeler yararına düzenlenecek dostluk maçında bir araya geliyor. 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak dostluk maçına bilet alarak Beşiktaş'ın Bırakmam Seni Türkiyem kampanyası kapsamında deprem bölgelerine yapacağı okullara katkıda bulunabilirsiniz. Haydi Türkiye... Tüm renklerinle el ele, hep birlikte Vodafone Park'a!

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