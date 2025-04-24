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Haberler Galeri Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de play-off serisi!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:06

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de play-off serisi!

THY Euroleague play-off serisinde Anadolu Efes, Panathinaikos ile eşleşti. Temsilcimiz, deplasmanda çıktığı ilk maçta Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 87-83 mağlup oldu. Dörtlü final için mücadele eden takımlar bu kez 2. karşılaşmaya odaklandı. Peki; Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de play-off serisi!

Panathinaikos - Anadolu Efes 2. maçında heyecan dorukta. İlk iki maça sahne olacak OAKA'nın ardından temsilcimiz evinde 3. karşılaşmayı oynayacak. THY EuroLeague mücadelesinde iddiasını korumak isteyen Efes bu kez galibiyet bekliyor. Peki; Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de play-off serisi!

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague play-off serisindeki 2. Panathinaikos - Anadolu Efes maçı için ekran başında yerler alındı. Maç bugün TSİ 21.30'da başlayacak.

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Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de play-off serisi!

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

OAKA Spor Salonu'ndaki Panathinaikos - Anadolu Efes maçı S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de play-off serisi!

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS MAÇ TAKVİMİ 2025

22 Nisan: PanathinaikosAnadolu Efes (87-83)

24 Nisan: Panathinaikos – Anadolu Efes

30 Nisan: Anadolu Efes – Panathinaikos

2 Mayıs: Anadolu Efes – Panathinaikos

6 Mayıs: Panathinaikos – Anadolu Efes

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de play-off serisi!

5 maçlık play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım dörtlü finale adını yazdıracak. Seride 1-0 Yunanistan temsilcisi Panathinaikos önde.