Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
11:06
Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'de play-off serisi!
THY Euroleague play-off serisinde Anadolu Efes, Panathinaikos ile eşleşti. Temsilcimiz, deplasmanda çıktığı ilk maçta Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 87-83 mağlup oldu. Dörtlü final için mücadele eden takımlar bu kez 2. karşılaşmaya odaklandı. Peki; Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?