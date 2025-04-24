Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de play-off serisi!

Panathinaikos - Anadolu Efes 2. maçında heyecan dorukta. İlk iki maça sahne olacak OAKA'nın ardından temsilcimiz evinde 3. karşılaşmayı oynayacak. THY EuroLeague mücadelesinde iddiasını korumak isteyen Efes bu kez galibiyet bekliyor. Peki; Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?