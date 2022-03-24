Dünya Kupası elemeleri play-off turunda A Milli Futbol takımımız, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Portekiz deplasmanından galibiyet ile ayrılması durumunda final turuna kalmaya hak kazanacak. Kritik karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala, Portekiz Türkiye canlı izle ile Portekiz Türkiye Milli maçı TRT 1 ile şifresiz canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Portekiz Türkiye maçı muhtemel 11'leri belli olurken, karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Portekiz Türkiye Milli maçı TRT 1 ile şifresiz canlı izle seçeneği