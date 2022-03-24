Portekiz - Türkiye canlı izle! Dünya Kupası elemeleri play-off turunda A Milli Futbol Takımımız Portekiz deplasmanına çıkıyor. Kadrosunda pek çok yıldız isim bulunan Portekiz karşısında millilerin mutlak hedefi galibiyet! Türkiye bu mücadeleden galibiyet ile ayrılırsa, İtalya ile Kuzey Makedonya eşleşmesini kazanan takım ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala Portekiz Türkiye maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 ile Portekiz Türkiye şifresiz canlı izle seçeneğini araştırıyor. İşte detaylar;

TRT 1 İLE PORTEKİZ TÜRKİYE CANI İZLE!

Dünya Kupası elemelerinde Portekiz'i mağlup edip yoluna devam etmek isteyen milliler, bu akşam oynanacak maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

TRT 1 ile Portekiz Türkiye şifresiz canlı izle seçeneği sabah.com.tr'de