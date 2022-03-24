Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri PORTEKİZ TÜRKİYE CANLI İZLE | TRT 1 ile Portekiz Türkiye şifresiz canlı izle seçeneği sabah.com.tr’de!
Giriş Tarihi: 24.03.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 15:38

PORTEKİZ TÜRKİYE CANLI İZLE | TRT 1 ile Portekiz Türkiye şifresiz canlı izle seçeneği sabah.com.tr’de!

Dünya Kupası elemeleri play-off turunda A Milli Futbol takımımız, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Portekiz deplasmanından galibiyet ile ayrılması durumunda final turuna kalmaya hak kazanacak. Kritik karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala, Portekiz Türkiye canlı izle ile Portekiz Türkiye Milli maçı TRT 1 ile şifresiz canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Portekiz Türkiye maçı muhtemel 11'leri belli olurken, karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Portekiz Türkiye Milli maçı TRT 1 ile şifresiz canlı izle seçeneği

PORTEKİZ TÜRKİYE CANLI İZLE | TRT 1 ile Portekiz Türkiye şifresiz canlı izle seçeneği sabah.com.tr’de!

Portekiz - Türkiye canlı izle! Dünya Kupası elemeleri play-off turunda A Milli Futbol Takımımız Portekiz deplasmanına çıkıyor. Kadrosunda pek çok yıldız isim bulunan Portekiz karşısında millilerin mutlak hedefi galibiyet! Türkiye bu mücadeleden galibiyet ile ayrılırsa, İtalya ile Kuzey Makedonya eşleşmesini kazanan takım ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala Portekiz Türkiye maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1 ile Portekiz Türkiye şifresiz canlı izle seçeneğini araştırıyor. İşte detaylar;

TRT 1 İLE PORTEKİZ TÜRKİYE CANI İZLE!

Dünya Kupası elemelerinde Portekiz'i mağlup edip yoluna devam etmek isteyen milliler, bu akşam oynanacak maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

TRT 1 ile Portekiz Türkiye şifresiz canlı izle seçeneği sabah.com.tr'de

PORTEKİZ TÜRKİYE CANLI İZLE | TRT 1 ile Portekiz Türkiye şifresiz canlı izle seçeneği sabah.com.tr’de!

PORTEKİZ TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Caner, Merih, Çağlar, Serdar, Zeki, Cengiz, Dorukhan, Hakan, Kerem, Burak

Portekiz: Patricio, Dalot, Inacio, Fonte, Mendes, Danilo, Bernardo Silva, Moutinho, Jota, Bruno Fernandes, Ronaldo

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PORTEKİZ TÜRKİYE CANLI İZLE | TRT 1 ile Portekiz Türkiye şifresiz canlı izle seçeneği sabah.com.tr’de!

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Tarih: 24.03.2022

Saat: 22:45

Hakem: Daniel Siebert

Stadyum: Dragao

Yayın Kanalı: TRT 1 canlı izlemek için tıklayınız.

PORTEKİZ TÜRKİYE CANLI İZLE | TRT 1 ile Portekiz Türkiye şifresiz canlı izle seçeneği sabah.com.tr’de!

Cristiano Ronaldo'dan Türkiye Sözleri

Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı maç öncesi paylaşımda, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum.

PORTEKİZ TÜRKİYE CANLI İZLE | TRT 1 ile Portekiz Türkiye şifresiz canlı izle seçeneği sabah.com.tr’de!

Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA