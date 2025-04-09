PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması!

PSG - Aston Villa karşılaşmasında heyecan dorukta. Galibiyet hedefiyle sahada yerini alacak iki takım yarı final biletini almak için ilk maçtan avantajı yakalamak istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu karşılaşma oynanırken Barcelona da Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Peki; PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?