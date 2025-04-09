Giriş Tarihi: 09.04.2025 07:34
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
07:39
PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması!
PSG - Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi maçı çeyrek final turunda ilk maç olacak. 2 maçtan çıkacak sonuçla alınacak yarı final bileti için Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı ağırlıyor. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele futbolseverlerin yakın takibinde. Peki; PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler: