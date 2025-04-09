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Haberler Galeri PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 07:34 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 07:39

PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması!

PSG - Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi maçı çeyrek final turunda ilk maç olacak. 2 maçtan çıkacak sonuçla alınacak yarı final bileti için Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı ağırlıyor. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele futbolseverlerin yakın takibinde. Peki; PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler:

HİLAL AYTAÇ
PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması!

PSG - Aston Villa karşılaşmasında heyecan dorukta. Galibiyet hedefiyle sahada yerini alacak iki takım yarı final biletini almak için ilk maçtan avantajı yakalamak istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu karşılaşma oynanırken Barcelona da Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Peki; PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması!

PSG - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda oynanacak PSG - Aston Villa maçı bugün TSİ 22.00'de başlayacak. İki takımın taraftarı da tribünlerde ve ekran başında yerini alıyor.

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PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması!

PSG - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilecek.

Bu maçın ardından iki takım arasındaki rövanş mücadelesi Aston Villa'nın evinde 15 Nisan günü oynanacak.

PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması!

MUHTEMEL 11'LER

Paris Saint-Germain:
Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması!

Aston Villa:
Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Asensio, Rogers; Rashford