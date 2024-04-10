Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri PSG Barcelona maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi PSG Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 10.04.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 11:05

PSG Barcelona maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi PSG Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda ilk maçlar oynanıyor. Paris St. Germain, Barcelona'yı ağırlıyor. Devler liginde yarı final bileti almak isteyen iki takım da ilk maçta avantaj elde etmek istiyor. Çift maç usulüne göre oynanacak çeyrek finalde dünyanın dört bir yanından taraftarlar PSG Barcelona maçı canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Peki; PSG Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...

PSG Barcelona maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi PSG Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?

PSG Barcelona maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Şampiyonluk yolunda kalan son 4 takım arasına girmek isteyen takımlar mücadeleyi sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maç programı bu noktada takip ediliyor. Futbolseverler ekran başında yerini aldı. Peki; PSG Barcelona maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? İşte, detaylar...

PSG Barcelona maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi PSG Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?

PSG BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması PSG Barcelona maçı 10 Nisan Çarşamba (bugün) oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
PSG Barcelona maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi PSG Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?

Maç Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak.

PSG Barcelona maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi PSG Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?

PSG BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.exxen.com/tr

PSG Barcelona maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi PSG Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?

BUGÜNKÜ MAÇLAR

10 Nisan

22.00 Paris St Germain – Barcelona (Exxen)

22.00 Atletico Madrid – Borussia Dortmund (TV8,5)

SON DAKİKA