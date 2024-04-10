Giriş Tarihi: 10.04.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
11:05
PSG Barcelona maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi PSG Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda ilk maçlar oynanıyor. Paris St. Germain, Barcelona'yı ağırlıyor. Devler liginde yarı final bileti almak isteyen iki takım da ilk maçta avantaj elde etmek istiyor. Çift maç usulüne göre oynanacak çeyrek finalde dünyanın dört bir yanından taraftarlar PSG Barcelona maçı canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. Peki; PSG Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...