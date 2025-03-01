Real Betis-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?

La Liga'da 26. hafta heyecanı devam ederken, Real Madrid deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Madrid ekibi, 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Milli oyuncumuz Arda Güler'in forma giydiği takımda gözler maç saatine çevrildi. Arda'nın bu karşılaşmada süre alıp almayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?