Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
10:20
Real Betis-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı?
La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Son maçında Girona'yı 2-0 mağlup eden Madrid ekibi, bu kez zorlu Betis deplasmanında galibiyet arayacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?