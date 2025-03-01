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Haberler Galeri Real Betis-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:20

Real Betis-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı?

La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Son maçında Girona'yı 2-0 mağlup eden Madrid ekibi, bu kez zorlu Betis deplasmanında galibiyet arayacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Real Betis-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?

La Liga'da 26. hafta heyecanı devam ederken, Real Madrid deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Madrid ekibi, 54 puanla ikinci sırada yer alıyor. Milli oyuncumuz Arda Güler'in forma giydiği takımda gözler maç saatine çevrildi. Arda'nın bu karşılaşmada süre alıp almayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Betis - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Real Betis-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?

REAL BETİS-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Real Betis-Real Madrid maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

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Real Betis-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?

REAL BETİS-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Real Betis-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?

ARDA GÜLER İLK 11'DE YER ALACAK MI?

Real Sociedad ile oynanan İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında sahaya ilk 11'de çıkan Arda Güler, 84 dakika boyunca mücadele etti. Karşılaşma sonrası İspanyol basınında performansına yönelik eleştiriler yapıldı ve "sihri kaybolmuş" yorumları öne çıktı. Real Betis deplasmanında ise genç yıldızın maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Real Betis-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?
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