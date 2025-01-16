Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kral Kupası Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı

Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
09:27
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, evinde Celta Vigo ile karşılaşacak. Süper Kupa finalinde Barcelona'ya karşı aldığı ağır yenilgiyi unutturmak isteyen eflatun-beyazlılar, bu kritik mücadelede galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kadro tercihleri futbolseverlerin merak konusu olurken, gözler bir kez daha milli oyuncu Arda Güler'e çevrildi. Peki; Peki Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar…