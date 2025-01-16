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Haberler Galeri Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kral Kupası Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 09:27

Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kral Kupası Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, evinde Celta Vigo ile karşılaşacak. Süper Kupa finalinde Barcelona'ya karşı aldığı ağır yenilgiyi unutturmak isteyen eflatun-beyazlılar, bu kritik mücadelede galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kadro tercihleri futbolseverlerin merak konusu olurken, gözler bir kez daha milli oyuncu Arda Güler'e çevrildi. Peki; Peki Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı ve diğer detaylar…

Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kral Kupası Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı

İspanya Kral Kupası'nda heyecan, Real Madrid ile Celta Vigo arasında oynanacak son 16 turu mücadelesiyle sürüyor. Turnuvaya 3. turdan dahil olan Real Madrid, bu önemli karşılaşmada taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. Celta Vigo ise üç rakibini saf dışı bırakarak adını son 16'ya yazdırdı. Futbolseverler, bu kritik maçı heyecanla bekliyor. Peki; Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Celta Vigo maçının canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar…

Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kral Kupası Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı

REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Celta Vigo maçı, 16 Ocak 2025 Perşembe günü TSİ 23.30'da başlayacak.

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Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kral Kupası Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı

REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Celta Vigo maçı, Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kral Kupası Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Eflatun-beyazlılarda Eder Militao ve Carvajal, kupa mücadelesinde sahada olamayacak. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Valverde, Bellingham ve Mbappe'nin ise kadroda yer alacak.

Arda Güler'in Celta Vigo karşılaşmasına yedekler arasında başlaması bekleniyor.

Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kral Kupası Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı

REAL MADRİD MUHTEMEL 11

  • Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe
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