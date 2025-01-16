Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kral Kupası Real Madrid - Celta Vigo maçı canlı yayın kanalı

İspanya Kral Kupası'nda heyecan, Real Madrid ile Celta Vigo arasında oynanacak son 16 turu mücadelesiyle sürüyor. Turnuvaya 3. turdan dahil olan Real Madrid, bu önemli karşılaşmada taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. Celta Vigo ise üç rakibini saf dışı bırakarak adını son 16'ya yazdırdı. Futbolseverler, bu kritik maçı heyecanla bekliyor. Peki; Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Celta Vigo maçının canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar…