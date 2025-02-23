Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de mi?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor! Real Madrid ile Girona, birbirinden çekişmeli bir karşılaşmaya çıkacak. Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 25. hafta mücadelesinde evinde Girona'yı konuk ediyor. Peki, Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda? Arda Güler bu kritik maçta ilk 11'de olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…