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Haberler Galeri Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de mi?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 13:21 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:21

Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de mi?

La Liga'nın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Real Madrid ile Girona arasında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu karşılaşma, büyük bir mücadeleye sahne olacak. Arda Güler'in bu maçta ilk 11'de yer alıp almayacağı da merak konusu. Peki, Real Madrid - Girona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? İşte tüm bu soruların yanıtları…

Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de mi?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor! Real Madrid ile Girona, birbirinden çekişmeli bir karşılaşmaya çıkacak. Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 25. hafta mücadelesinde evinde Girona'yı konuk ediyor. Peki, Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda? Arda Güler bu kritik maçta ilk 11'de olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de mi?

REAL MADRİD - GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Girona maçı, 23 Şubat Pazar bugün TSİ 18:15'te başlayacak.

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Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de mi?

REAL MADRİD - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele, S Sport kanalından naklen yayınlanacak

Karşılaşmayı hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de mi?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, maçın geniş kadrosunu açıkladı. Kadroda cezalı olan Jude Bellingham'ın yanı sıra sakatlıkları süren Carvajal ve Militao yer almadı.

Son maçlarda süre bulamayan Arda Güler ise karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Ancak 19 yaşındaki milli futbolcunun bu akşam Santiago Bernabeu'da yine yedekler arasında bulunması bekleniyor.

Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de mi?

REAL MADRİD - GİRONA MAÇI NASIL CANLI İZLENİR?

Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

https://ssport.tv/

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