Giriş Tarihi: 23.02.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
13:21
Real Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de mi?
La Liga'nın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Real Madrid ile Girona arasında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu karşılaşma, büyük bir mücadeleye sahne olacak. Arda Güler'in bu maçta ilk 11'de yer alıp almayacağı da merak konusu. Peki, Real Madrid - Girona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? İşte tüm bu soruların yanıtları…