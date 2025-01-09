Gözler Arda Güler’de! Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Mallorca yarı final maçı hangi kanalda?

La Liga'da liderliği eline alan Real Madrid, Mallorca karşısına hangi 11 ile çıkacak Arda Güler oynayacak mı araştırmalara konu oldu. Finale adını yazdıran ilk takım Barcelona olurken ikinci bilet için sahnede iki kritik takım var. Peki; İspanya Süper Kupa Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Real Madrid yarı final maçı şifresiz mi?