Gözler Arda Güler’de! Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Mallorca yarı final maçı hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, Mallorca'yı ağırlıyor. Dep Minera karşısında 5-0'lık galibiyet elde eden eflatun beyazlıların 2 golünü milli futbolcumuz Arda Güler kaydetmişti. Şimdi final biletini almak isteyen takım için zorlu mücadele başlıyor. Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini alırken Arda Güler ilk 11'de mi olacak merak ediliyor. Peki; Real Madrid-Mallorca yarı final maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler...