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Haberler Galeri Gözler Arda Güler'de! Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Mallorca yarı final maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 07:42

Gözler Arda Güler'de! Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Mallorca yarı final maçı hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, Mallorca'yı ağırlıyor. Dep Minera karşısında 5-0'lık galibiyet elde eden eflatun beyazlıların 2 golünü milli futbolcumuz Arda Güler kaydetmişti. Şimdi final biletini almak isteyen takım için zorlu mücadele başlıyor. Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündemindeki yerini alırken Arda Güler ilk 11'de mi olacak merak ediliyor. Peki; Real Madrid-Mallorca yarı final maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler...

Gözler Arda Güler’de! Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Mallorca yarı final maçı hangi kanalda?

La Liga'da liderliği eline alan Real Madrid, Mallorca karşısına hangi 11 ile çıkacak Arda Güler oynayacak mı araştırmalara konu oldu. Finale adını yazdıran ilk takım Barcelona olurken ikinci bilet için sahnede iki kritik takım var. Peki; İspanya Süper Kupa Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Real Madrid yarı final maçı şifresiz mi?

Gözler Arda Güler’de! Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Mallorca yarı final maçı hangi kanalda?

REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa yarı final karşılaşması Real Madrid-Mallorca maçı 9 Ocak bugün saat TSİ 22.00'de oynanacak.

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Gözler Arda Güler’de! Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Mallorca yarı final maçı hangi kanalda?

REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanacak Real Madrid- Mallorca yarı final maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Gözler Arda Güler’de! Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Mallorca yarı final maçı hangi kanalda?

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Son maça 2 golle katkıda bulunması nedeniyle milli yıldız Arda Güler'in Mallorca maçına ilk 11'de çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili gözler Ancelotti'ye dönmüş durumda.

Gözler Arda Güler’de! Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Mallorca yarı final maçı hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Tchouameni, Vazquez, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Modric, Arda Güler, Diaz, Mbappe

Mallorca: Greif, Raillo, Mojica, Maffeo, Valjent, Mascarell, Darder, Asano, Sanchez, Rodriguez, Larin

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