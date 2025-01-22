Giriş Tarihi: 22.01.2025 06:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
06:17
Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi 8 maçlık seride 7. maçlar oynanıyor. Son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar son şanslarını değerlendiriyor. Real Madrid, Salzburg'u ağırlıyor. Ancelotti yönetimindeki takım devler liginde istediği çıkışı yakalayamadı. Futbolseverler milli yıldız için karşılaşmanın detaylarını sorguluyor. Peki; Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, muhtemel 11'ler...