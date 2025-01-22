Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de forma giyecek mi?

Real Madrid-Salzburg karşılaşmasında ekran başında yerler alınıyor. 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 20. sırada yer alan ev sahibi takım son şanslarını değerlendirecek. Santiago Barnebau'da oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması için heyecan dorukta. Peki; Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?