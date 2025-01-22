Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 06:17 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 06:17

Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 8 maçlık seride 7. maçlar oynanıyor. Son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar son şanslarını değerlendiriyor. Real Madrid, Salzburg'u ağırlıyor. Ancelotti yönetimindeki takım devler liginde istediği çıkışı yakalayamadı. Futbolseverler milli yıldız için karşılaşmanın detaylarını sorguluyor. Peki; Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, muhtemel 11'ler...

Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de forma giyecek mi?

Real Madrid-Salzburg karşılaşmasında ekran başında yerler alınıyor. 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 20. sırada yer alan ev sahibi takım son şanslarını değerlendirecek. Santiago Barnebau'da oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması için heyecan dorukta. Peki; Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de forma giyecek mi?

REAL MADRİD-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftada oynanacak Real Madrid-Salzburg maçı bugün TSİ 23.00'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de forma giyecek mi?

REAL MADRİD-SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak.

Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de forma giyecek mi?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Son maçlarda son dakikalarda sahaya çıkan Arda Güler'in Salzburg maçına da yedek başlaması bekleniyor.

Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de forma giyecek mi?

REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Ceballos, Vinicus, Rodyrgo, Bellingham, Mbappe

SON DAKİKA