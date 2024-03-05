Real Sociedad PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Real Sociedad PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
11:50
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelelerinde Real Sociedad, Paris Saint-Germain takımını ağırlıyor. İlk turdaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Fransız ekip, tur için İspanyol ekibin sahasına konuk oluyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler Real Sociedad PSG maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Maçın saati için geri sayım başladı. Peki; Real Sociedad PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?