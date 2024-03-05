Real Sociedad PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Real Sociedad PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Real Sociedad PSG maçı canlı izle araştırmaları başladı. Türkiye saati ile takip edilecek maçta heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda çıktıkları ilk karşılaşmada Mbappe ve Barcola'nın golleriyle puanı kapan Paris Saint-Germain, rövanşa çıkıyor. Peki; Real Sociedad PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...