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Haberler Galeri Real Sociedad PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Real Sociedad PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:50

Real Sociedad PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Real Sociedad PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelelerinde Real Sociedad, Paris Saint-Germain takımını ağırlıyor. İlk turdaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Fransız ekip, tur için İspanyol ekibin sahasına konuk oluyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler Real Sociedad PSG maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Maçın saati için geri sayım başladı. Peki; Real Sociedad PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Real Sociedad PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Real Sociedad PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Real Sociedad PSG maçı canlı izle araştırmaları başladı. Türkiye saati ile takip edilecek maçta heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda çıktıkları ilk karşılaşmada Mbappe ve Barcola'nın golleriyle puanı kapan Paris Saint-Germain, rövanşa çıkıyor. Peki; Real Sociedad PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

Real Sociedad PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Real Sociedad PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

REAL SOCİEDAD PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacak Real Sociedad ve Paris Siant-Germain 5 Mart Salı günü maça çıkacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

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Real Sociedad PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Real Sociedad PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Mücadele TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Real Sociedad PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Real Sociedad PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

REAL SOCİEDAD PSG MAÇI CANLI İZLE!

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

Real Sociedad PSG maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Real Sociedad PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI

5 Mart Salı:
Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (İlk maç 0-1)
Real Sociedad (İspanya) - PSG (Fransa) (0-2)

6 Mart Çarşamba:
Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya) (1-0)
Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (3-1)

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