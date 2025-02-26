Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:18
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
06:18
Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?
İspanya Kral Kupası heyecan dolu karşılaşmalara sahne oluyor. Yarı final maçlarında Real Sociedad - Real Madrid ve Barcelona - Atletico Madrid karşılaşmaları izleniyor. Çift maç oynayacak takımlar ilk karşılaşmalarda avantajlı duruma geçmek için mücadele ediyor. Peki; Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, maçta Arda Güler oyanayacak mı? Gözler ilk 11'de!