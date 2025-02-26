Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

Real Sociedad - Real Madrid maçında Arda Güler var mı merak ediliyor. Teknik adam Ancelotti aldığı yorumlar sonrası Güler hakkında açıklama yaptı. Genç oyuncunun zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Ancelotti'nin açıklamaları ardından gözler İspanya Kral Kupası için oynanacak yarı final maçına döndü. Peki; Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?