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Haberler Galeri Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 06:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 06:18

Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

İspanya Kral Kupası heyecan dolu karşılaşmalara sahne oluyor. Yarı final maçlarında Real Sociedad - Real Madrid ve Barcelona - Atletico Madrid karşılaşmaları izleniyor. Çift maç oynayacak takımlar ilk karşılaşmalarda avantajlı duruma geçmek için mücadele ediyor. Peki; Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, maçta Arda Güler oyanayacak mı? Gözler ilk 11'de!

Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

Real Sociedad - Real Madrid maçında Arda Güler var mı merak ediliyor. Teknik adam Ancelotti aldığı yorumlar sonrası Güler hakkında açıklama yaptı. Genç oyuncunun zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Ancelotti'nin açıklamaları ardından gözler İspanya Kral Kupası için oynanacak yarı final maçına döndü. Peki; Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası yarı final ilk karşılaşmasında oynanacak Real Sociedad - Real Madrid maçı 26 Şubat bugün TSİ 23.30'da başlayacak.

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Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayımlanıyor.

Çift maç oynayacak rakiplerin rövanşı 1 Nisan günü oynanacak.

Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in maçlarda süre almaması ile ilgili konuşan İtalyan teknik adam Carlos Ancelotti konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Rodrygo, Vinicius, Valverde gibi oyuncular da benzer süreçlerden geçti. Arda'nın da zamana ihtiyacı var."

Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı?

"Futbolcular sahada olmak ister. Oynamadığı zaman mutlu olmaması normal. Ancak bu süreç tüm genç futbolcular için geçerli."

İspanya Kral Kupası'nda Arda Güler'in dakika alıp almayacağı merak konusu.

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