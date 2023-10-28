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Haberler Galeri Rizespor Galatasaray maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 28.10.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 13:54

Rizespor Galatasaray maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın izle

Rizespor Galatasaray maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, Rize'de kazanıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. İlhan Palut yönetimindeki Atmacalar ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Rizespor Galatasaray maçı canlı izle linki heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. GS maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Süper Lig Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.

Rizespor Galatasaray maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın izle

Rizespor Galatasaray maçı canlı izle ekranı karşılaşmaya kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor bu akşam Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri, 3 puanı alıp galibiyet serisini sürdürmeyi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Kadir Sağlam'ın yöneteceği zorlu karşılaşmayı beIN SPORTS 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Rizespor Galatasaray maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın izle linki…

Rizespor Galatasaray maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın izle

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibine 3-1 mağup olan Galatasaray, Süper Lig'e dönüyor.

Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, ligin 10. haftasında zorlu Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor.

İki ekibin karşı karşıya geleceği maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. İşte Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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Rizespor Galatasaray maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın izle

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Rizespor Galatasaray maçı, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü yani bu akşam Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Rizespor Galatasaray maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın izle

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Rizespor Galatasaray maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Rizespor Galatasaray maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın izle

İŞTE RİZESPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

RİZESPOR: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Gustavo, Varesanovic, Olayowin, Benhur, Gaich

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi (Barış Alper)

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