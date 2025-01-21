ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maç programı belli oldu. Avrupa'nı en prestijli futbol organizasyonu kapsamında düzenlenecek 7. hafta maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Devler Ligi 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek toplamda 9 maça sahne olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftada hangi maçalr var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, fikstür...