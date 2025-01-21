Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
09:07
ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiypnlar Ligi'nde futbol heyecanı 7. hafta maçlarıyla devam ediyor Avrupa'nın gözde futbol organizasyonu kapsamında düzenlenecek müsabakalar 21 Ocak - 22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Bu sezon maçlar 36 takımlı lig formatı ile düzenlenirken haftanın açılışını Monaco-Aston Villa mücadelesi ile yapacak. Futbolseverler ve taraftarlar haftanın fikstürünü arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?