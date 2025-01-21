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Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:07

ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiypnlar Ligi'nde futbol heyecanı 7. hafta maçlarıyla devam ediyor Avrupa'nın gözde futbol organizasyonu kapsamında düzenlenecek müsabakalar 21 Ocak - 22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Bu sezon maçlar 36 takımlı lig formatı ile düzenlenirken haftanın açılışını Monaco-Aston Villa mücadelesi ile yapacak. Futbolseverler ve taraftarlar haftanın fikstürünü arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maç programı belli oldu. Avrupa'nı en prestijli futbol organizasyonu kapsamında düzenlenecek 7. hafta maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Devler Ligi 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek toplamda 9 maça sahne olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftada hangi maçalr var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, fikstür...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!,

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan ve bu sezon 36 takımlı lig formatıyla düzenlenen turnuvada 7. hafta karşılaşmaları, 21 Ocak Salı ve 22 Ocak Çarşamba günleri yapılacak.

Turnuvada, puan tablosunda ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

21 OCAK 2025 MAÇLARI

20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya) - TRT Spor

20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere) - Tabii Spor

23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya) - Tabii Spor

23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya) - TRT Spor

23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa) - Tabii Spor 1

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya) - Tabii Spor 2

23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya) - Tabii Spor 3

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda) - Tabii Spor 4

23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya) - Tabii Spor 5

ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

22 OCAK 2025 MAÇLARI

20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz) - TRT 1

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa) - Tabii Spor

23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya) - TRT 1

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere) - Tabii Spor

23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya) - Tabii Spor 1

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya) - Tabii Spor 2

23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya) - Tabii Spor 3

23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Tabii Spor 4

23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre) - Tabii Spor 5

ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Avrupa fubrolunun en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında düzenlenecek maçlar TRT SPOR,TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den naklen canlı yayınla ekranlara geliyor.

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