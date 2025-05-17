ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE GERİ SAYIM: PSG- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

Inter - PSG finali için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan temsilcisi Inter, finalde Fransız ekibi PSG ile karşılaşacak.Peki, Inter - PSG Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman,saat kaçta oynanacak, hangi kanalda?