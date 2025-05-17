Giriş Tarihi: 17.05.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
11:45
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE GERİ SAYIM: PSG- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?
Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Inter karşı karşıya gelecek. Play-off etabında Brest'i, son 16 turunda Liverpool'u, çeyrek finalde Aston Villa'yı ve yarı finalde ise Arsenal'i saf dışı bırakan Fransız temsilcisi PSG adını finale yazdırdı. Diğer yandan grup etabını ilk sekiz içerisinde tamamlayan Inter; son 16'da Feyenoord'u, ardından Bayern Münih ve Barcelona gibi dev rakipleri geçerek finale yükselmeyi başardı.Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?