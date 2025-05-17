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Haberler Galeri ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE GERİ SAYIM: PSG- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 11:45

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE GERİ SAYIM: PSG- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Inter karşı karşıya gelecek. Play-off etabında Brest'i, son 16 turunda Liverpool'u, çeyrek finalde Aston Villa'yı ve yarı finalde ise Arsenal'i saf dışı bırakan Fransız temsilcisi PSG adını finale yazdırdı. Diğer yandan grup etabını ilk sekiz içerisinde tamamlayan Inter; son 16'da Feyenoord'u, ardından Bayern Münih ve Barcelona gibi dev rakipleri geçerek finale yükselmeyi başardı.Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE GERİ SAYIM: PSG- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

Inter - PSG finali için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan temsilcisi Inter, finalde Fransız ekibi PSG ile karşılaşacak.Peki, Inter - PSG Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman,saat kaçta oynanacak, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE GERİ SAYIM: PSG- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü 22.00'de oynanacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE GERİ SAYIM: PSG- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Allianz Arena'da gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE GERİ SAYIM: PSG- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

İNTER MUHTEMEL 11

Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Taremi

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE GERİ SAYIM: PSG- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

PSG MUHTEMEL 11

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia