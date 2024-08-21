Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
08:02
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa maçları canlı yayın kanalı
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda sorusu futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Galatasaray, Devler Ligi Play-Off turunda İsviçreli Young Boys takımı ile karşılaşacak. Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi mücadelesini sürdürüyor. Maçları canlı takip etmek isteyenler UEFA maçları canlı yayın kanalı ve fikstürünü kontrol ediyor. Peki; Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi maç hangi kanalda?