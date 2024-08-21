Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa maçları canlı yayın kanalı

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Gözler TRT, A Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sports gibi ekranlara dönerken hangi maç hangi kanalda merak ediliyor. Young Boys - Galatasaray maçı ardından Lugano - Beşiktaş maçı takip edilecek. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, Avrupa Ligi maçları yayın kanalı belli oldu mu?