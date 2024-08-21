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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa maçları canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 08:02

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa maçları canlı yayın kanalı

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda sorusu futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Galatasaray, Devler Ligi Play-Off turunda İsviçreli Young Boys takımı ile karşılaşacak. Öte yandan Beşiktaş ve Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi mücadelesini sürdürüyor. Maçları canlı takip etmek isteyenler UEFA maçları canlı yayın kanalı ve fikstürünü kontrol ediyor. Peki; Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa maçları canlı yayın kanalı

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Gözler TRT, A Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sports gibi ekranlara dönerken hangi maç hangi kanalda merak ediliyor. Young Boys - Galatasaray maçı ardından Lugano - Beşiktaş maçı takip edilecek. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, Avrupa Ligi maçları yayın kanalı belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa maçları canlı yayın kanalı

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda devam ediyor. Galatasaray Young Boys ile ilk maçta karşı karşıya geliyor.

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi maçları TRT üzerinden yayımlanacak. TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformu da yayıncı kuruluş olarak dikkat çekiyor.

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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa maçları canlı yayın kanalı

HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

21 Ağustos bugün oynanacak Young Boys - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Sarı kırmızılıların gruplara kalması halinde diğer maçların da TRT aracılığı ile ekranlara gelmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa maçları canlı yayın kanalı

21 AĞUSTOS BUGÜNKÜ MAÇLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi:

22.00 Young Boys - Galatasaray

22.00 Midtjylland - Slovan Bratislava

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa maçları canlı yayın kanalı

22.00 Dinamo Kiev - RB Salzburg

22.00 Malmö - Sparta Prag

UEFA Konferans Ligi:

19.45 Guimaraes - Zrinjski Mostar

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