ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Bu hafta Devler Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı 4 Mart Salı günü başlıyor. Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda, son 16 turunda 4 Mart Salı ve 5 Mart Çarşamba günlerinde toplam 8 karşılaşma oynanacak. Bu turun en merakla beklenen mücadelesi ise Real Madrid ile Atletico Madrid arasında gerçekleşecek. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maç takvimi...