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Giriş Tarihi: 04.03.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 08:50

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Bu hafta Devler Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon yenilenen formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlamak üzere. Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasında, dev kulüpler çeyrek finale yükselmek için kıyasıya bir mücadeleye hazırlanıyor. Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek bu kritik karşılaşmalarda, yıldız futbolcuların performansları ve taktik savaşları büyük merak konusu. Peki, bu hafta Devler Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç takvimi....

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Bu hafta Devler Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı 4 Mart Salı günü başlıyor. Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda, son 16 turunda 4 Mart Salı ve 5 Mart Çarşamba günlerinde toplam 8 karşılaşma oynanacak. Bu turun en merakla beklenen mücadelesi ise Real Madrid ile Atletico Madrid arasında gerçekleşecek. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maç takvimi...

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Bu hafta Devler Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

DEVLER LİGİ'NDE SON 16 TURU HEYECANI BAŞLIYOR!

Avrupa'nın en saygın futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Takımların belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte, son 16 turundaki eşleşmeler de netlik kazandı.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Bu hafta Devler Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ

4 Mart Salı

20.45 Club Brugge - Aston Villa - Tabii Spor
23.00 Borussia Dortmund - Lille - Tabii Spor 1
23.00 PSV Eindhoven - Arsenal - TRT SPOR
23.00 Real Madrid - Atletico Madrid - Tabii Spor

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Bu hafta Devler Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Mart Çarşamba

20.45 Feyenoord - Inter - TRT 1
23.00 Bayern Münih - Bayer Leverkusen - Tabii Spor 1
23.00 Benfica - Barcelona - TRT 1
23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool - Tabii Spor

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Bu hafta Devler Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RÖVANŞ HEYECANI

Şampiyonlar Ligi'nde bu turun rövanş karşılaşmaları, 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak. Bu mücadelelerin ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.