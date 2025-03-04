ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ: Bu hafta Devler Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 04.03.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
08:50
Bu sezon yenilenen formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlamak üzere. Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvasında, dev kulüpler çeyrek finale yükselmek için kıyasıya bir mücadeleye hazırlanıyor. Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek bu kritik karşılaşmalarda, yıldız futbolcuların performansları ve taktik savaşları büyük merak konusu. Peki, bu hafta Devler Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç takvimi....