ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇI: Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
07:37
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. İki İspanyol ekibinin ilk maçı Santiago Bernabeu'da oynanacak. Mücadelede, milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği merak edilirken, karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da futbolseverlerin gündeminde. Fransız hakem C. Turpin'in yöneteceği kritik mücadelede iki takım da çeyrek final için avantaj peşinde olacak. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?