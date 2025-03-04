ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇI: Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği merak edilirken, karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. La Liga'da Real Betis'e mağlup olan Real Madrid, bu maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Play-off turunda Manchester City'yi eleyen ev sahibi ekip, grup aşamasını ilk sekizde tamamlayan Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?