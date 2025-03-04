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Haberler Galeri ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇI: Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 07:37

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇI: Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. İki İspanyol ekibinin ilk maçı Santiago Bernabeu'da oynanacak. Mücadelede, milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği merak edilirken, karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da futbolseverlerin gündeminde. Fransız hakem C. Turpin'in yöneteceği kritik mücadelede iki takım da çeyrek final için avantaj peşinde olacak. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇI: Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği merak edilirken, karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. La Liga'da Real Betis'e mağlup olan Real Madrid, bu maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Play-off turunda Manchester City'yi eleyen ev sahibi ekip, grup aşamasını ilk sekizde tamamlayan Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇI: Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid- Atletico Madrid maçı 4 Mart Salı 23.00'te oynanacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇI: Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Barnebeu'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇI: Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

ARDA GÜLER FORMA GİYECEK Mİ?

Real Madrid'de son dönemde sahada fazla süre alamayan Arda Güler'in, yarın akşam Atletico Madrid karşılaşmasına da yedek kulübesinde başlaması öngörülüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇI: Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de mi?

ATLETİCO MADRİD KAZANDI!
La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid, evinde ağırladığı Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup ederek Barcelona'yı takibini sürdürdü.