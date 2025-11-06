Giriş Tarihi: 06.11.2025 11:45
Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor'un Konferans Ligi heyecanı!
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, Avrupa macerasında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Ligdeki ilk iki maçından galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza atan Karadeniz devi, üçüncü maçında Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı Samsun'da ağırlayacak. Lig aşamasında yoluna kayıpsız devam etme hedefindeki Kırmızı-Beyazlılar, taraftarı önünde bu kritik mücadeleyi kazanarak tur atlama yolunda dev bir adım atmayı planlıyor. Peki, Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?