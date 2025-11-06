Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Samsunspor’un Konferans Ligi heyecanı!

2025-2026 UEFA Konferans Ligi'ne fırtına gibi bir başlangıç yapan ve dikkatleri üzerine çeken Samsunspor, lig aşaması 3. hafta maçında sahasında Hamrun Spartans ile karşı karşıya geliyor. İlk iki maçında aldığı galibiyetlerle 4. sıraya yerleşen temsilcimiz, Malta ekibi karşısında da 3 puanı hanesine yazdırarak hem namağlup serisini sürdürmek hem de üst tur için önemli bir avantaj elde etmek istiyor. 6 Kasım Perşembe günü oynanacak bu maç, Samsun için bir futbol şöleni anlamına geliyor. İşte Samsunspor - Hamrun Spartans maçı detayları: