Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
11:35
Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Sivasspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZTK canlı maç izle
Sivasspor - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlı ekip ligde sergilediği kötü gidişata Türkiye Kupası'nda dur demek istiyor. Mücadele için heyecanlı olan futbolseverler " Sivasspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Sivasspor Beşiktaş maçı canlı izle!