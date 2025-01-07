Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Sivasspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZTK canlı maç izle

Dört büyüklerin dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında mücadele edecek. İki takım da kazanmak istiyor. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele için muhtemel 11'ler, yayın kanalı ve yayın saati gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Sivasspor Beşiktaş maçı canlı izle ekranı!