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Haberler Galeri Sivas BJK ZTK maç günü! Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:43 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 07:43

Sivas BJK ZTK maç günü! Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Sivasspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, kupadaki ilk sınavında galibiyetle başlayarak moral bulmayı hedefliyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas BJK karşılaşması detayları!

Sivas BJK ZTK maç günü! Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolculuğuna başlıyor! D Grubu'nun ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu kritik mücadelede avantaj yakalamak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Sivas BJK mücadelesinin detayları...

Sivas BJK ZTK maç günü! Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor- Beşiktaş maçı 7 Ocak Salı (bugün) 19.00'da oynanacak.

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Sivas BJK ZTK maç günü! Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SİVAS BJK MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ATV'den şifresiz yayınlanacak.

Sivas BJK ZTK maç günü! Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SİVASSPOR MUHTEMEL 11

Ali Şaşal, Murat, Sonko, Camara, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Emrah, Pritchard, Rodrigues, Manaj

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Zaynutdinov, Salih, Al- Musrati, Rafa Silva, Fernandes, Muçi, Immobile

Sivas BJK ZTK maç günü! Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ, KUPAYI 11 KEZ KAZANDI

Türkiye Kupası'nda daha önce 17 kez final oynayan Beşiktaş, 11 defa mutlu sona ulaştı. Son olarak geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başarmıştı.

Türkiye Kupası'nı 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında kazanan "Kara kartal", bu sezonda kupaya uzanmayı hedefliyor.

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