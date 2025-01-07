Giriş Tarihi: 07.01.2025 07:43
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
07:43
Sivas BJK ZTK maç günü! Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Sivasspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, kupadaki ilk sınavında galibiyetle başlayarak moral bulmayı hedefliyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas BJK karşılaşması detayları!