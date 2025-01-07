Sivas BJK ZTK maç günü! Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolculuğuna başlıyor! D Grubu'nun ilk maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu kritik mücadelede avantaj yakalamak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Sivas BJK mücadelesinin detayları...