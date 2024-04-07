SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Kupa final maçı için program belli oldu. Galatasaray - Fenerbahçe arasında tamamlanacak olan Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte futbol severlerin kaçırmak istemediği karşılaşma için Süper Kupa finali tarihi ve maç yayın bilgisi.