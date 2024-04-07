SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 07.04.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
21:14
İki ezeli rakibin çok beklenen Süper Kupa finali bu aksam gerçekleşiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasında oynanacak Süper Kupa finali geçtiğimiz aylarda ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen maçın yerine karşılaşma bu akşam olacak. İki takımın taraftarları da "Süper Kupa finali canlı ize" araştırmasına başladılar. Geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Süper Kupa canlı yayın ekranı