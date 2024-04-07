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Haberler Galeri SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2024 21:14 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 21:14

SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İki ezeli rakibin çok beklenen Süper Kupa finali bu aksam gerçekleşiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasında oynanacak Süper Kupa finali geçtiğimiz aylarda ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen maçın yerine karşılaşma bu akşam olacak. İki takımın taraftarları da "Süper Kupa finali canlı ize" araştırmasına başladılar. Geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Süper Kupa canlı yayın ekranı

SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Kupa final maçı için program belli oldu. Galatasaray - Fenerbahçe arasında tamamlanacak olan Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte futbol severlerin kaçırmak istemediği karşılaşma için Süper Kupa finali tarihi ve maç yayın bilgisi.

SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF açıklamasına göre Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa final maçı 7 Nisan Pazar günü sat 21:30'da ATV'de yayınlanacak.

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SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa finali Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE

Aşağıdaki lnike tıklayarak Süper Kupa Finalini canlı izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE KESİNTİSİZ | Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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