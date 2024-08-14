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Haberler Galeri SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın izle Real Madrid Atalanta maçı izle HD, kesintisiz
Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:32

SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın izle Real Madrid Atalanta maçı izle HD, kesintisiz

UEFA Süper Kupa finali TRT 1 canlı izle ekranında takip edilecek. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Arda Güler'li Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta kupa kaldırmak için mücadeleye çıkıyor. Varşova Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid Atalanta maçı canlı izle HD, şifresiz ve kesintisiz seçenekleriyle futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. İşte, TRT 1 Tabii canlı yayın ile Süper Kupa Real Madrid Atalanta maçı canlı izle linki...

SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın izle Real Madrid Atalanta maçı izle HD, kesintisiz

Süper Kupa finali Real Madrid Atalanta maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Gian piero Gasperini ve Carlo Ancelotti karşı karşıya geliyor. Kupa skorunu elinde tutan Real Madrid'in kadrosunda genç yıldız Arda Güler yer alacak mı merak ediliyor. TRT 1 canlı yayın ile takip ediecek UEFA Süper Kupa final maçı için nefesler tutuldu. İşte, Real Madrid Atalanta maçı canlı izle şifresiz, HD, kesintisiz...

SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın izle Real Madrid Atalanta maçı izle HD, kesintisiz

REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Süper Kupa final karşılaşmasında Real Madrid ve Atalanta karşılaşıyor. 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak maçta gözler Arda Güler'de olacak.

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SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın izle Real Madrid Atalanta maçı izle HD, kesintisiz

UEFA SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'nın UEFA Süper Kupa finali TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Stadyum'da karşı karşıya gelecek iki takımın maçını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın izle Real Madrid Atalanta maçı izle HD, kesintisiz

REAL MADRİD ATALANTA MAÇI CANLI İZLE

Süper Kupa final maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın izle Real Madrid Atalanta maçı izle HD, kesintisiz

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Mbappe, Vinícius Junior

Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman

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