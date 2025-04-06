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Haberler Galeri SÜPER LİG'DE DERBİ GÜNÜ! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB-TS maçı muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 10:39

SÜPER LİG'DE DERBİ GÜNÜ! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB-TS maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, galibiyetle puan farkını azaltmayı hedeflerken, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor da İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmek için sahaya çıkacak. Peki; Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında tüm detaylar.

SÜPER LİG’DE DERBİ GÜNÜ! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB-TS maçı muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, sahasında alacağı galibiyetle liderle arasındaki puan farkını azaltmayı planlıyor. Trabzonspor ise Fatih Tekke yönetiminde son iki maçta gösterdiği performansla moral bulmuşken, İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Peki; Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB TS maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında detaylar.

SÜPER LİG’DE DERBİ GÜNÜ! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB-TS maçı muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 6 Nisan Pazar saat 19:00'da başlayacak

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SÜPER LİG’DE DERBİ GÜNÜ! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB-TS maçı muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG’DE DERBİ GÜNÜ! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB-TS maçı muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan, Skriniar, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Ambrabat, Kostic, Oğuz, İrfan Can Kahveci, Talisca, En Nesyri

Trabzonspor: Uğurcan, Okay, Serdar, Malheiro, Mustafa, Lundstram, Mendy, Ozan, Zubkov, Visca, Enis

SÜPER LİG’DE DERBİ GÜNÜ! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB-TS maçı muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE PUAN DURUMU

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada. Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti. Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın BAY geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.