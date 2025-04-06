SÜPER LİG’DE DERBİ GÜNÜ! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB-TS maçı muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, sahasında alacağı galibiyetle liderle arasındaki puan farkını azaltmayı planlıyor. Trabzonspor ise Fatih Tekke yönetiminde son iki maçta gösterdiği performansla moral bulmuşken, İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Peki; Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB TS maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında detaylar.