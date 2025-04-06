Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
10:39
SÜPER LİG'DE DERBİ GÜNÜ! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB-TS maçı muhtemel 11'ler
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, galibiyetle puan farkını azaltmayı hedeflerken, Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor da İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmek için sahaya çıkacak. Peki; Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında tüm detaylar.