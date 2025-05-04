Giriş Tarihi: 04.05.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
07:59
Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 34. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Lig'in bitmesine 4 hafta kala sarı lacivertli ekip evinde kara kartalı ağırlayacak. Galatasaray ile puan farkını azaltmak isteyen José Mourinho ve öğrencileri tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar...