Süper Lig’de derbi heyecanı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lig'in bitmesine 4 hafta kala gözler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine çevrildi. 75 puanla süper lig sıralamasında 2. basamakta yer alan sarı lacivertliler Beşilktaş'ı mağlup etmesi sonucunda 78 puanla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5 yapabilme şansını yaklayabilecek. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?