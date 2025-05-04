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Haberler Galeri Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 07:59

Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 34. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Lig'in bitmesine 4 hafta kala sarı lacivertli ekip evinde kara kartalı ağırlayacak. Galatasaray ile puan farkını azaltmak isteyen José Mourinho ve öğrencileri tüm hazırlıklarını tamamladı. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar...

Süper Lig’de derbi heyecanı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lig'in bitmesine 4 hafta kala gözler Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine çevrildi. 75 puanla süper lig sıralamasında 2. basamakta yer alan sarı lacivertliler Beşilktaş'ı mağlup etmesi sonucunda 78 puanla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5 yapabilme şansını yaklayabilecek. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de derbi heyecanı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide 4 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

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Süper Lig’de derbi heyecanı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig’de derbi heyecanı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

361. maçına çıkacak iki takım, ezeli rekabette Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 128 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig’de derbi heyecanı! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.