THY Avrupa Ligi 9. hafta: Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 12.11.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024
12:16
THY Avrupa Ligi'nde 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko - Bayern Münih karşılaşmasının yaşanacağı akşamda sarı-lacivertliler rakibini evinde ağırlayacak. Temsilcimiz 3 maçlık galibiyet serisini korumak için parkede yerini alacak. Çıktığı 8 maçtan 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko puan tablosunda 2. sırada yerini aldı. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?