THY Avrupa Ligi 9. hafta: Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague maçını yakından takip etmek isteyenler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmalarına başladı. THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko ve Bayern Münih karşılaşmalarının 12'sinde Fenerbahçe Beko galip gelirken, 3 maçı ise Bayern Münih aldı. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?