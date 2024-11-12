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Haberler Galeri THY Avrupa Ligi 9. hafta: Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.11.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:16

THY Avrupa Ligi 9. hafta: Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi'nde 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko - Bayern Münih karşılaşmasının yaşanacağı akşamda sarı-lacivertliler rakibini evinde ağırlayacak. Temsilcimiz 3 maçlık galibiyet serisini korumak için parkede yerini alacak. Çıktığı 8 maçtan 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko puan tablosunda 2. sırada yerini aldı. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

THY Avrupa Ligi 9. hafta: Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague maçını yakından takip etmek isteyenler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmalarına başladı. THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko ve Bayern Münih karşılaşmalarının 12'sinde Fenerbahçe Beko galip gelirken, 3 maçı ise Bayern Münih aldı. Peki, Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi 9. hafta: Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. hafta müsabakasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkin Salonu'nda oynanacak mücadele, 12 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

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THY Avrupa Ligi 9. hafta: Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih THY Euroleague maçı, S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi 9. hafta: Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE

Aşağıdaki link aracılığıyla temsilcimizin maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.ssportplus.com/

THY Avrupa Ligi 9. hafta: Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL galibiyetleriyle iyi bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 6 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 6 galibiyeti bulunan 4 takımdan birisi olan Bayern Münih ise dördüncü sırada bulunuyor.

Paris Basketball, Olympiakos, Virtus Bologna, LDLC ASVEL ve Zalgiris maçlarından galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 5 maçlık galibiyet serisiyle üst sıralara yükseldi.

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