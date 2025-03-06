Giriş Tarihi: 06.03.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
13:50
THY EUROLEAGUE MAÇ HEYECANI: Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'de basketbol heyecanı EA7 Emporio Armani Milan ile Fenerbahçe Beko arasındaki maçla kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı 27 maçta 18 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak ikinci sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi ise 15 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor. Basketbolseverler ise bu kritik mücadelenin yayın satini ve kanalını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?