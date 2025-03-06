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Haberler Galeri THY EUROLEAGUE MAÇ HEYECANI: Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 13:50

THY EUROLEAGUE MAÇ HEYECANI: Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı EA7 Emporio Armani Milan ile Fenerbahçe Beko arasındaki maçla kaldığı yerden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı 27 maçta 18 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak ikinci sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi ise 15 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor. Basketbolseverler ise bu kritik mücadelenin yayın satini ve kanalını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

THY EUROLEAGUE MAÇ HEYECANI: Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 28. haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak. Milano'daki Unipol Forum'da oynanacak bu kritik mücadele, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte, Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçına dair merak edilen detaylar...

THY EUROLEAGUE MAÇ HEYECANI: Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EMPORİO ARMANİ MİLAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Emporio Armani Milan ile Fenerbahçe Beko arasındaki karşılaşma, 6 Mart Perşembe günü gerçekleşecek. İtalya'nın Milano şehrindeki Unipol Forum'da oynanacak olan mücadele, Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

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THY EUROLEAGUE MAÇ HEYECANI: Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EMPORİO ARMANİ MİLAN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak müsabakayı, İspanyol hakem Miguel Angel Perez'in başında olduğu; Sırp hakem Milivoje Jovcic ve Hırvat hakem Luka Kardum'un yardımcı olarak görev yapacağı hakem üçlüsü yönetecek.

THY EUROLEAGUE MAÇ HEYECANI: Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE SON MAÇINDAN GALİP AYRILDI!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı erteleme maçında Fransız temsilcisi Paris Basketbol'u 87-83'lük skorla mağlup etti.

THY EUROLEAGUE MAÇ HEYECANI: Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçında, Scottie Wilbekin'in sakatlığı bulunduğu için oynaması beklenmiyor.