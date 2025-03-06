THY EUROLEAGUE MAÇ HEYECANI: Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 28. haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak. Milano'daki Unipol Forum'da oynanacak bu kritik mücadele, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte, Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko maçına dair merak edilen detaylar...