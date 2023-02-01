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Haberler Galeri Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 01.02.2023 19:57 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 19:57

Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 canlı yayın izle

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. Haftasında Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 5 maçta 3 galibiyetle 35 puan elde eden bordo-mavililer, 21 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Öte yandan karşılaşmayı beIN Sports 2 canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler "Trabzonspor-Antalyaspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Trabzonspor-Antalyaspor maçı canlı izle linki ve özetten detaylar.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 canlı yayın izle

Süper Lig2in 22. Haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi, Akyazı Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlıyor. Abdullah Avcı yönetiminde son 5 haftada 2 mağlubiyet alan Karadeniz Fırtınası, evinde Antalyaspor karşısında hata yapmamak ve hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Müsabakayı canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler yoğun olarak "Trabzonspor-Antalyaspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig "Trabzonspor-Antalyaspor maçı canlı izle" linki ve tüm detaylar şöyle;

Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 canlı yayın izle

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Antalyaspor maçı 1 Şubat 2023 Çarşamba günü oynanacak.

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Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 canlı yayın izle

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR XI: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Gomez

ANTALYASPOR XI: Helton, Gerxhaliu, Bünyamin, Fernando, Güray, Fredy, Ndao, Larsson, Doğukan, Veysel (K)

Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 canlı yayın izle

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelede ilk düdük saatler 20:00'yi gösterdiğinde çalacak.

Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 canlı yayın izle

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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