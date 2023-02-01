Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 canlı yayın izle

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. Haftasında Antalyaspor'u sahasında konuk ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 5 maçta 3 galibiyetle 35 puan elde eden bordo-mavililer, 21 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Öte yandan karşılaşmayı beIN Sports 2 canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler "Trabzonspor-Antalyaspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Trabzonspor-Antalyaspor maçı canlı izle linki ve özetten detaylar.