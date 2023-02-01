Trabzonspor-Antalyaspor maçı CANLI İZLE! Süper Lig Trabzonspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 canlı yayın izle

Süper Lig2in 22. Haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi, Akyazı Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlıyor. Abdullah Avcı yönetiminde son 5 haftada 2 mağlubiyet alan Karadeniz Fırtınası, evinde Antalyaspor karşısında hata yapmamak ve hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Müsabakayı canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler yoğun olarak "Trabzonspor-Antalyaspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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