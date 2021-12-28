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Haberler Galeri Trabzonspor Boluspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Trabzonspor Boluspor maçı canlı yayın kanalı izle! A SPOR CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: 28.12.2021 19:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 19:07

Trabzonspor Boluspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Trabzonspor Boluspor maçı canlı yayın kanalı izle! A SPOR CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları kapsamında Trabzonspor ile Boluspor yeşil sahada bir araya geliyor. Süper Lig'de başarılı gidişini sürdüren Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer ZTK'da da aynı başarıyı göstermek ve kupayı müzesine götürmek istiyor. Mücadeleyi izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler "TS Bolu maçı şifresiz nasıl izlenir?" öğrenmek isteyerek "Trabzonspor Boluspor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Trabzonspor Boluspor maçı canlı izle linki ve tüm bilgiler.

Trabzonspor Boluspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası ZTK Trabzonspor Boluspor maçı canlı yayın kanalı izle!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) beşinci tur maçında Boluspor'u sahasına konuk ediyor. Süper Lig'de liderliğini sürdüren bordo-mavili ekip ZTK'da aynı başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler ise "TS Bolu maçı şifresiz nasıl izlenir?" merak ederek "Trabzonspor Boluspor maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor - Boluspor maçı canlı izleme kanalı ve tüm bilgiler şöyle;

Trabzonspor Boluspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası ZTK Trabzonspor Boluspor maçı canlı yayın kanalı izle!
  • Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Trabzonspor Boluspor maçı 28 Aralık 2021 Salı günü saat 18:30 da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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Trabzonspor Boluspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası ZTK Trabzonspor Boluspor maçı canlı yayın kanalı izle!

Aşağıda yer alan canlı yayın oynatıcısına tıklayarak mücadeleyi maç saatinden itibaren izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Trabzonspor Boluspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası ZTK Trabzonspor Boluspor maçı canlı yayın kanalı izle!

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonu devre arasına 46 puanla lider giren Trabzonspor'da gözler kupa maçına çevrildi. Şampiyonluğa koşan bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine getirmek ve kupayı en fazla kazanan ikinci takım olmak için yarışacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Beypiliç Boluspor ile yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 18.30'da karşılaşacak. Şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor ile ligde 14. sırada bulunan Beypiliç Boluspor, tek eleme usulüyle oynanacak müsabakada tur atlamak için sahada ter dökecek.

Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla ve en yakın rakibi Konyaspor'dan 1 maç fazlasıyla 10 puan üstte tamamlayan Trabzonspor'da yarın Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşanacak. Ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan bordo mavililer, bu sezon hem lig kupasını hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.

Trabzonspor Boluspor maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası ZTK Trabzonspor Boluspor maçı canlı yayın kanalı izle!

9 KEZ KAZANDI

Bugüne kadar 59 kez düzenlenen organizasyonda 15 kez finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanmak ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz fırtınası bugüne kadar 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nı evine getirdi.

Bordo mavililer kupayı son olarak, 2019-2020 sezonunda Eddie Newton yönetiminde 15. kez final oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında rakibini 2-0 yenerek 10 yıllık bir aranın ardından kazanmıştı.

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