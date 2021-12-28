Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonu devre arasına 46 puanla lider giren Trabzonspor'da gözler kupa maçına çevrildi. Şampiyonluğa koşan bordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine getirmek ve kupayı en fazla kazanan ikinci takım olmak için yarışacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Beypiliç Boluspor ile yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 18.30'da karşılaşacak. Şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor ile ligde 14. sırada bulunan Beypiliç Boluspor, tek eleme usulüyle oynanacak müsabakada tur atlamak için sahada ter dökecek.

Süper Lig'de ilk yarıyı 46 puanla ve en yakın rakibi Konyaspor'dan 1 maç fazlasıyla 10 puan üstte tamamlayan Trabzonspor'da yarın Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşanacak. Ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan bordo mavililer, bu sezon hem lig kupasını hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.