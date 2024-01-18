TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE | A Spor canlı izle ekranı ile ZTK Trabzonspor Manisa FK maçı canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Trabzonspor ile Manisa Futbol Kulübü, bu akşam kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer de Mustafa Dalcı yönetimindeki Manisa FK de bu maçı kazanıp adını son 16'ya yazdırmak istiyor. Turgut Doman'ın yöneteceği heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Trabzonspor Manisa FK maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. TS maçı canlı yayın şifresiz olarak A Spor ekranında olacak. İşte, A Spor canlı izle ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Manisa FK maçı canlı yayın izle ekranı... TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? Trabzonspor Manisa FK maçı, 18 Ocak 2024 Perşembe günü yani bu akşam Papara Park'ta oynanacak. Karşılaşma, saat 19:00'da başlayacak. TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA? Trabzonspor Manisa FK maçı, A Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak. İŞTE TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Hüseyin, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis MANİSA FK: Alperen, Graovac, Alberk, Ensar, Sertan, Oğuz, Diallo, Burak, Bekir, Lima, Topalli TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz. https://www.sabah.com.tr/video/canli-yayin/aspor FAZLA ROTASYON YOK Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'na çok büyük önem veriyor. Bu sebeple bugünkü Manisa FK karşılaşmasında fazla rotasyon yapmayacak. Kalede Uğurcan Çakır yer alacak. Savunma hattı Mehmet, Hüseyin, Benkovic ve Eren'den oluşacak. Önlerinde her zamanki gibi iki sigorta Mendy ile Berat yer alacak. Kanatlarda Visca ve Fountas görev yapacak. Enis Bardhi 10 numara pozisyonunda oynayacak. Fırtına'nın hücumunda ise bu sezonun parlayan yıldızı Enis Destan gol arayacak. 8 OYUNCU EKSİK Karadeniz Fırtınası'nda bugünkü Manisa FK maçında neredeyse bir takım kadar eksik bulunuyor. Paul Onuachu, Mahmoud Trezeguet ve Nicolas Pepe, Afrika Kupası için ülke milli takımlarına katıldılar. Abdülkadir Ömür, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Mislav Orsic ve Anastasios Bakasetas'ın ise sakatlıkları devam ediyor.