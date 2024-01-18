Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE | A Spor canlı izle ekranı ile ZTK Trabzonspor Manisa FK maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 18.01.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 13:52

TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE | A Spor canlı izle ekranı ile ZTK Trabzonspor Manisa FK maçı canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Trabzonspor, 5. tur maçları kapsamında sahasında Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer, rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Turgut Doman'ın düdük çalacağı mücadele, Papara Park'ta oynanacak. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Trabzonspor Manisa FK maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. TS maçı A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, A Spor canlı izle ekranı ile Trabzonspor Manisa FK maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.

TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE | A Spor canlı izle ekranı ile ZTK Trabzonspor Manisa FK maçı canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Trabzonspor ile Manisa Futbol Kulübü, bu akşam kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer de Mustafa Dalcı yönetimindeki Manisa FK de bu maçı kazanıp adını son 16'ya yazdırmak istiyor. Turgut Doman'ın yöneteceği heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Trabzonspor Manisa FK maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. TS maçı canlı yayın şifresiz olarak A Spor ekranında olacak. İşte, A Spor canlı izle ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Manisa FK maçı canlı yayın izle ekranı…

TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE | A Spor canlı izle ekranı ile ZTK Trabzonspor Manisa FK maçı canlı yayın izle

TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Manisa FK maçı, 18 Ocak 2024 Perşembe günü yani bu akşam Papara Park'ta oynanacak.

Karşılaşma, saat 19:00'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE | A Spor canlı izle ekranı ile ZTK Trabzonspor Manisa FK maçı canlı yayın izle

TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Manisa FK maçı, A Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE | A Spor canlı izle ekranı ile ZTK Trabzonspor Manisa FK maçı canlı yayın izle

İŞTE TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Hüseyin, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis

MANİSA FK: Alperen, Graovac, Alberk, Ensar, Sertan, Oğuz, Diallo, Burak, Bekir, Lima, Topalli

TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE | A Spor canlı izle ekranı ile ZTK Trabzonspor Manisa FK maçı canlı yayın izle

TRABZONSPOR MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.sabah.com.tr/video/canli-yayin/aspor

SON DAKİKA