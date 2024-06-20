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Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE HD MAÇ EKRANI || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 20.06.2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 18:56

TRT 1 CANLI İZLE HD MAÇ EKRANI || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle

EURO 2024 maçlarını takip etmek isteyenler TRT 1 izle araştırmalarına başladı. 20 Haziran Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası 'nın iki favori takımı İspanya ve İngiltere bugün kozlarını paylaşacak. Ayrıca bugün Slovenya, Sırbistan, Danimarka ve İtalya gibi takımlar sahaya çıkıyor. Heyecan verici müsabakalara şahitlik etmek isteyenler TRT 1 canlı yayın izle için arama motorlarına yöneldi. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları canlı yayın izle linki…

TRT 1 CANLI İZLE HD MAÇ EKRANI || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 canlı izle ekranı başında yerler alındı. EURO 20242'te günün maçları belli oldu. C grubunda bugün Slovenya-Sırbistan, Danimarka-İngiltere ve İspanya-İtalya sahaya çıkıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. EURO 2024 heyecanına ortak olmak isteyenler TRT 1 canlı yayın izle için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları TRT 1 canlı izle linki ve frekans bilgileri...

TRT 1 CANLI İZLE HD MAÇ EKRANI || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle

20 HAZİRAN 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI MAÇLARI

16:00 Slovenya-Sırbistan

19.00: Danimarka-İngiltere

22:00 İspanya-İtalya

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TRT 1 CANLI İZLE HD MAÇ EKRANI || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle

EURO 2024 GRUP MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçlarını canlı takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE HD MAÇ EKRANI || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

TRT 1 CANLI İZLE HD MAÇ EKRANI || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sırasıyla Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye ilk maçına 18 Haziran Salı günü Gürcistan karşısında çıktı

. İkinci maç 22 Haziran Cuma Portekiz ile oynanacak. Son maç ise 26 Haziran Çekya ile yapılacak.

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