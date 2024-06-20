TRT 1 CANLI İZLE HD MAÇ EKRANI || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 canlı izle ekranı başında yerler alındı. EURO 20242'te günün maçları belli oldu. C grubunda bugün Slovenya-Sırbistan, Danimarka-İngiltere ve İspanya-İtalya sahaya çıkıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. EURO 2024 heyecanına ortak olmak isteyenler TRT 1 canlı yayın izle için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları TRT 1 canlı izle linki ve frekans bilgileri...