Giriş Tarihi: 10.07.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
14:50
TRT 1 CANLI İZLE Hollanda İngiltere maçı || EURO 2024 yarı final Hollanda İngiltere TRT 1 canlı yayın izle linki
17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 24) kapsamında TRT 1 canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün Hollanda-İngiltere maçı oynanacak. 22.00'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz takip ediliyor. Futbolseverler heyecan dolu mücadeleyi anbean takip edebilmek için ekran başında yerini aldı. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 Hollanda İngiltere maçı TRT 1 canlı yayın izle linki.