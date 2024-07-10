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Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE Hollanda İngiltere maçı || EURO 2024 yarı final Hollanda İngiltere TRT 1 canlı yayın izle linki
Giriş Tarihi: 10.07.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 14:50

TRT 1 CANLI İZLE Hollanda İngiltere maçı || EURO 2024 yarı final Hollanda İngiltere TRT 1 canlı yayın izle linki

17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 24) kapsamında TRT 1 canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün Hollanda-İngiltere maçı oynanacak. 22.00'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz takip ediliyor. Futbolseverler heyecan dolu mücadeleyi anbean takip edebilmek için ekran başında yerini aldı. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 Hollanda İngiltere maçı TRT 1 canlı yayın izle linki.

TRT 1 CANLI İZLE Hollanda İngiltere maçı || EURO 2024 yarı final Hollanda İngiltere TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak EURO 2024 Hollanda-İngiltere maçını izlemek isteyen futbol severlerin gündemindeki yerini aldı. İlk finalist, Fransa'yı 2-1'le geçen İspanya olurken bu akşam Dortmund'da oynanacak Hollanda-İngiltere maçının kazananı ikinci finalist olacak. EURO 2024'te günün maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranında yayınlanıyor. İşte EURO 2024 yarı final Hollanda İngiltere maçı TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.

TRT 1 CANLI İZLE Hollanda İngiltere maçı || EURO 2024 yarı final Hollanda İngiltere TRT 1 canlı yayın izle linki

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Hollanda-İngiltere (22.00) TRT 1

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TRT 1 CANLI İZLE Hollanda İngiltere maçı || EURO 2024 yarı final Hollanda İngiltere TRT 1 canlı yayın izle linki

EURO 2024 GRUP MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçlarını canlı takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE Hollanda İngiltere maçı || EURO 2024 yarı final Hollanda İngiltere TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

TRT 1 CANLI İZLE Hollanda İngiltere maçı || EURO 2024 yarı final Hollanda İngiltere TRT 1 canlı yayın izle linki

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane.

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