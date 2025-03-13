Giriş Tarihi: 13.03.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
13:40
TRT 1 CANLI İZLE FEERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Rangers - Fenerbahçe maçı izle linki
Rangers - Fenerbahçe maçı için futbolseverler TRT 1 canlı yayın ekranında toplanıyor. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, İskoçya'da Rangers ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Rangers - Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ile FB maçı takip linki.