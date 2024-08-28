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Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE | Konferans Ligi-Şampiyonlar ligi play-off maçları TRT 1 CANLI İZLE EKRANINDA!
Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:56

TRT 1 CANLI İZLE | Konferans Ligi-Şampiyonlar ligi play-off maçları TRT 1 CANLI İZLE EKRANINDA!

TRT 1 güncel yayın akışı ile günün maçları yakından takip ediliyor. Avrupa Kupası maçlarına ev sahipliği yapan kanalda bugün Avrupa Konferans Ligi Play Off karşılaşması "Başakşehir-St. Patrick's Athletic" ve Şampiyonlar Ligi Play Off karşılaşması "Slavia Prag-Lille" yayınlanacak. Sporseverler günün karşılaşmaları için arama motorlarında TRT 1 canlı izle araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 canlı izle linki!

TRT 1 CANLI İZLE | Konferans Ligi-Şampiyonlar ligi play-off maçları TRT 1 CANLI İZLE EKRANINDA!

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında olacağı açıklanmıştı. Bugün ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak olan kanalda sporseverler TRT 1 canlı izle araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 canlı izle linki!

TRT 1 CANLI İZLE | Konferans Ligi-Şampiyonlar ligi play-off maçları TRT 1 CANLI İZLE EKRANINDA!

BAŞAKŞEHİR-ST. PARTİCK'S ATHLETİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Çarşamba günü İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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TRT 1 CANLI İZLE | Konferans Ligi-Şampiyonlar ligi play-off maçları TRT 1 CANLI İZLE EKRANINDA!

SLAVIA PRAG - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Lille maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE | Konferans Ligi-Şampiyonlar ligi play-off maçları TRT 1 CANLI İZLE EKRANINDA!

TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 canlı izle ekranı için;

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE | Konferans Ligi-Şampiyonlar ligi play-off maçları TRT 1 CANLI İZLE EKRANINDA!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS 2024

  • 05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 06.00 Şehirden Uzakta
  • 10.05 Kara Ağaç Destanı
  • 13.20 Lingo Türkiye
  • 14.45 Gönül Dağı
  • 17.55 İddiaların Aksine
  • 18.00 Ana Haber
  • 19.00 Avrupa Konferans Ligi Play Off Karş. "Başakşehir-St. Patrick's Athletic"
  • 22.00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Slavia Prag-Lille"
  • 00.15 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"
  • 01.55 Gönül Dağı
  • 04.30 3'te 3
  • 05.35 Şehrime Hoş Geldiniz
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