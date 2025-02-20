TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ MAÇ LİNKİ: Anderlecht – Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle, kesintisiz ekranda!

TRT 1 YAYIN AKIŞI - BUGÜN MAÇLAR SAAT KAÇTA?

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.20 Hayallerinin Peşinde

07.05 Benim Güzel Ailem

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Bir Zamanlar İstanbul

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

20.45 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Galatasaray-AZ Alkmaar"

23.00 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Anderlecht-Fenerbahçe"

01.00 Bir Zamanlar İstanbul

03.35 Seksenler

05.05 Lingo Türkiye