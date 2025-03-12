Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
13:56
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE 12 MART 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın izle linki
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı TRT 1 ekranlarında yaşanıyor. 12 Mart Çarşamba günü oynanacak Lille - Borussia Dortmund ve Aston Villa - Club Brugge rövanş maçları, futbol tutkunları için büyük bir heyecan sunuyor. Bu kritik karşılaşmaları takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı izle linkini araştırıyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu maçlarını takip edebileceğiniz TRT 1 canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar.