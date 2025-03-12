TRT 1 CANLI MAÇ İZLE 12 MART 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz takip ediliyor. 12 Mart Çarşamba günü (bugün) Lille - Borussia Dortmund ve Aston Villa-Club Brugge rövanş maçları ekranlara gelecek. Bu önemli mücadeleleri takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı izle erkanı başında yerini alıyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle linki.