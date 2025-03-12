Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TRT 1 CANLI MAÇ İZLE 12 MART 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın izle linki
Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:56 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 13:56

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE 12 MART 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı TRT 1 ekranlarında yaşanıyor. 12 Mart Çarşamba günü oynanacak Lille - Borussia Dortmund ve Aston Villa - Club Brugge rövanş maçları, futbol tutkunları için büyük bir heyecan sunuyor. Bu kritik karşılaşmaları takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı izle linkini araştırıyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu maçlarını takip edebileceğiniz TRT 1 canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE 12 MART 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz takip ediliyor. 12 Mart Çarşamba günü (bugün) Lille - Borussia Dortmund ve Aston Villa-Club Brugge rövanş maçları ekranlara gelecek. Bu önemli mücadeleleri takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı izle erkanı başında yerini alıyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 canlı yayın izle linki.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE 12 MART 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT 1'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda büyük heyecan devam ediyor! 12 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş mücadeleleri, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Lille - Borussia Dortmund: Saat 20.45
Aston Villa - Club Brugge: Saat 23.00

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE 12 MART 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda günün maçlarını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE 12 MART 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ

UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri: Uydu; Türksat 4A, Frekans;11.958, Polarizasyon; V, Sembol Oranı; 27500, FEC; 5/6

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE 12 MART 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmaları TRT 1 canlı yayın izle linki

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 12 MART 2025 ÇARŞAMBA

TRT1 YAYIN AKIŞI

13:15 Seksenler

14:10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14:30 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:25 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

20:45 Lille - Borussia Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması

23:00 Aston Villa-Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması