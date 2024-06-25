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Haberler Galeri TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ BURADA || Fransa-Polonya, Danimarka-Sırbistan maçları için TRT Spor canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 21:40

TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ BURADA || Fransa-Polonya, Danimarka-Sırbistan maçları için TRT Spor canlı yayın izle

TRT Spor canlı izle UEFA EURO 2024 futbol grup karşılaşmaları kapsamında araştırılıyor. Bugün 19.00'da Fransa-Polonya, 22.00'da Danimarka-Sırbistan karşılaşmaları naklen ve şifresiz olarak TRT Spor canlı yayın izle ekranından takip edilecek. D Grubu'nda mücadele eden Fransa grup liderliği için sahaya çıkıyor. Rakibi Polonya'nın ise bir üst tura çıkma ihtimali bulunmuyor. İşte TRT Spor canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 maçları takip ekranı.

TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ BURADA || Fransa-Polonya, Danimarka-Sırbistan maçları için TRT Spor canlı yayın izle

TRT Spor canlı izle ekranı başında yerler alındı. 25 Haziran 2024 TRT Spor yayın akışına göre EURO 2024 Fransa-Polonya ve Danimarka-Sırbistan maçları bugün canlı yayınlanacak. Karşılaşmaları naklen ve şifresiz izlemek isteyen futbol severler araştırmalarını hızlandırdı. Almanya'nın ev sahipliğindeki mücadeleler için heyecan dorukta. Danimarka ve Sırbistan'ın kritik karşılaşması, gruptaki sıralamayı ve son 16'ya yükselen takımları belirleyecek. İşte TRT Spor canlı yayın izle linki ve frekans bilgileri…

TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ BURADA || Fransa-Polonya, Danimarka-Sırbistan maçları için TRT Spor canlı yayın izle

25 HAZİRAN 2024 BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

19.00 Fransa - Polonya (TRT Spor)

19.00 Hollanda - Avusturya (TRT 1)

22.00 Danimarka - Sırbistan (TRT Spor)

22.00 İngiltere - Slovenya (TRT 1)

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TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ BURADA || Fransa-Polonya, Danimarka-Sırbistan maçları için TRT Spor canlı yayın izle

EURO 2024 CANLI İZLE

EURO 2024 grup maçları canlı yayın ile TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçların aynı saate denk gelmesi sebebiyle Fransa-Polonya ve Danimarka-Sırbistan maçları TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz izlenecek.

TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ BURADA || Fransa-Polonya, Danimarka-Sırbistan maçları için TRT Spor canlı yayın izle

TRT SPOR CANLI İZLE

ransa-Polonya ve Danimarka-Sırbistan maçlarını canlı yayında izlemek için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ BURADA || Fransa-Polonya, Danimarka-Sırbistan maçları için TRT Spor canlı yayın izle

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

09:15 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI ÖZETLER

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI ÖZETLER

12:00 GÜN ORTASI

13:30 EURO 2024 A MİLLİ TAKIM MAÇ ÖZETLERİ

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

18:00 Kupa Günlüğü

19:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI FRANSA - POLONYA

21:00 KUPA SAATİ

22:00 UEFA EURO 2024 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI DANİMARKA - SIRBİSTAN

00:00 KUPA SAATİ

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