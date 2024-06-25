TRT SPOR CANLI İZLE LİNKİ BURADA || Fransa-Polonya, Danimarka-Sırbistan maçları için TRT Spor canlı yayın izle

Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
21:40
TRT Spor canlı izle UEFA EURO 2024 futbol grup karşılaşmaları kapsamında araştırılıyor. Bugün 19.00'da Fransa-Polonya, 22.00'da Danimarka-Sırbistan karşılaşmaları naklen ve şifresiz olarak TRT Spor canlı yayın izle ekranından takip edilecek. D Grubu'nda mücadele eden Fransa grup liderliği için sahaya çıkıyor. Rakibi Polonya'nın ise bir üst tura çıkma ihtimali bulunmuyor. İşte TRT Spor canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 maçları takip ekranı.