Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TRT SPOR CANLI İZLE TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI || TRT Spor canlı yayın izle Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) takip et!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 07:07

TRT SPOR CANLI İZLE TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI || TRT Spor canlı yayın izle Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) takip et!

17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 24) kapsamında TRT Spor canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün 2 maç oynanacak. İngiltere-İsviçre, Hollanda-Türkiye karşılaşmaları futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Söz konusu maçlar için TRT Spor izle ekranı sorgulanıyor. İşte TRT Spor canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 maçları canlı yayın izle linki…

TRT SPOR CANLI İZLE TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI || TRT Spor canlı yayın izle Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 takip et!

17. Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında TRT Spor canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün İngiltere-İsviçre, Hollanda-Türkiye maçları oynanacak. Mücadeleler TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz takip edilecek. Futbolseverler heyecan dolu mücadeleleri anbean takip edebilmek için ekran başında yerini aldı. İşte TRT Spor canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 maçları takip ekranı.

TRT SPOR CANLI İZLE TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI || TRT Spor canlı yayın izle Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 takip et!

EURO 2024'TE GÜNÜN PROGRAMI (6 TEMMUZ 2024)

19:00 İngiltere-İsviçre

22:00 Hollanda-Türkiye

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT SPOR CANLI İZLE TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI || TRT Spor canlı yayın izle Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 takip et!

EURO 2024 CANLI İZLE

EURO 2024 grup maçları canlı yayın ile TRT 1 ekranlarından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçlar TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Milli maçı canlı takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

TRT SPOR CANLI İZLE TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI || TRT Spor canlı yayın izle Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 takip et!

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT SPOR CANLI İZLE TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI || TRT Spor canlı yayın izle Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 takip et!

TRT SPOR FREKANS BİLGİSİ
TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

SON DAKİKA